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Fenerbahçe'nin hazırlık maçında saha karıştı! Jose Mourinho oyuncuları ayırdı

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe hazırlık maçında Hırvatistan ekibi Hajduk Split ile karşı karşıya geldi. Bu mücadelenin ilk yarısında saha bir anda karıştı. Teknik direktör Jose Mourinho olaya müdahale etti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2024 Çarşamba 21:45 Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2024 Çarşamba 21:46
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Fenerbahçe'nin hazırlık maçında saha karıştı! Jose Mourinho oyuncuları ayırdı

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını Avusturya kampında sürdüren Fenerbahçe, Hırvat ekibi Hajduk Split ile karşı karşıya geldi.

Maçın 29. dakikasında ise yaşananlar gündeme oturdu. Fenerbahçe'de Alexander Djiku ve Hajduk Split'te Livaja, girdikleri iki mücadelenin ardından tartıştılar. İki oyuncu da birbirlerinin boğazına yapıştı ve bir anda yükseldi.

MOURINHO OYUNCULARI AYIRDI!

Yaşanan tartışmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve yardımcıları, olaya müdahale etmek için sahaya girdiler ve oyuncuları sakinleştirdiler.

Tartışmanın ardından hakem iki oyuncuya da sarı kart gösterdi.

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