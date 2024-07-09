Transferde izin çıktı! Merih Demiral Fenerbahçe'ye
Son dakika spor haberi: Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Ahli'den ayrılmaya hazırlanan Merih Demiral hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Yeni adresi merak konusu olan A Milli stopere Süper Lig devi Fenerbahçe'nin kanca attığı ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin peşinde olduğu Merih'e kulübünden transfer izni çıktı. İşte flaş gelişmelerin detayları...
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Dikkat çeken takviyeler yapmayı hedefleyen Fenerbahçe, savınma hattına transfer yapacak.
Sarı-lacivertli yönetim, Serdar Aziz'den boşalan stoper hattını Merih Demiral ile güçlendirmeye yakın.
Sarı lacivertliler, Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'de forma giyen eski futbolcusunu yeniden transfer etmek için resmi girişimlere başlıyor.
Akşam'ın Suudi basınından derlediği habere göre; Al-Ahli, milli stopere Fenerbahçe ile yapacağı transfer görüşmeleri için izin verdi.
Kısa süre içerisinde bu transferde önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.
Merih, EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 4 maçta forma giydi.
26 yaşındaki stoper özellikta son 16 turunda oynanan Avusturya maçında attığı 2 golle kahraman oldu.
Milli oyuncumuz, zorlu mücadelede gol sevincini bozkurt işaretiyle kutlamıştı.
UEFA ise maçın ardından Merih Demiral'a 2 maç men cezası verdi.
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