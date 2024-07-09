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Transferde izin çıktı! Merih Demiral Fenerbahçe'ye

Son dakika spor haberi: Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Ahli'den ayrılmaya hazırlanan Merih Demiral hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Yeni adresi merak konusu olan A Milli stopere Süper Lig devi Fenerbahçe'nin kanca attığı ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin peşinde olduğu Merih'e kulübünden transfer izni çıktı. İşte flaş gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2024 Salı 10:30
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Transferde izin çıktı! Merih Demiral Fenerbahçe'ye

Fenerbahçe yeni sezon çalışmalarına Avusturya'nın Graz şehrinde yoğun şekilde devam ediyor.

Transferde izin çıktı! Merih Demiral Fenerbahçe'ye

Teknik direktör Jose Mourinho'nun önderliğinde sıkı bir antrenman temposunda çalışan sarı-lacivertliler, şampiyonluk hasretini yeni sezonda sonlandırmayı hedefliyor.

Transferde izin çıktı! Merih Demiral Fenerbahçe'ye

Transferde de önemli hamlelere imza atmayı planlayan sarı-lacivertliler, Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna kattı.

Transferde izin çıktı! Merih Demiral Fenerbahçe'ye

Dikkat çeken takviyeler yapmayı hedefleyen Fenerbahçe, savınma hattına transfer yapacak.

Transferde izin çıktı! Merih Demiral Fenerbahçe'ye

Sarı-lacivertli yönetim, Serdar Aziz'den boşalan stoper hattını Merih Demiral ile güçlendirmeye yakın.

Transferde izin çıktı! Merih Demiral Fenerbahçe'ye

Sarı lacivertliler, Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'de forma giyen eski futbolcusunu yeniden transfer etmek için resmi girişimlere başlıyor.

Transferde izin çıktı! Merih Demiral Fenerbahçe'ye

Akşam'ın Suudi basınından derlediği habere göre; Al-Ahli, milli stopere Fenerbahçe ile yapacağı transfer görüşmeleri için izin verdi.

Transferde izin çıktı! Merih Demiral Fenerbahçe'ye

Kısa süre içerisinde bu transferde önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

Transferde izin çıktı! Merih Demiral Fenerbahçe'ye

Merih, EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 4 maçta forma giydi.

Transferde izin çıktı! Merih Demiral Fenerbahçe'ye

26 yaşındaki stoper özellikta son 16 turunda oynanan Avusturya maçında attığı 2 golle kahraman oldu.

Transferde izin çıktı! Merih Demiral Fenerbahçe'ye

Milli oyuncumuz, zorlu mücadelede gol sevincini bozkurt işaretiyle kutlamıştı.

Transferde izin çıktı! Merih Demiral Fenerbahçe'ye

UEFA ise maçın ardından Merih Demiral'a 2 maç men cezası verdi.

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