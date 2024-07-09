TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ile Juventus arasında tarihi takas! Ferdi'ye karşılık...
Fenerbahçe ve A Milli Takım'da gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan Ferdi Kadıoğlu için flaş bir gelişme yaşanıyor. Borussia Dortmund'un ilgilendiği yıldız oyuncuya bu kez Juventus talip oldu. İtalyan ekibi Ferdi için o ismi Fenerbahçe'ye takas teklifinde bulundu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Çağlar Söyüncü ve Levent Mercan transferini açıklayan sarı lacivertliler yıldız isimlerle görüşmelere başladı.
Kanat takviyesi yapmak isteyen Kanarya son olarak gündemine Allan Saint-Maximin gelmişti.
Fransız oyuncu için El-Ehli kulübüyle temaslarını sıklaştıran Fenerbahçe'de ayrılıklar yaşanabilir.
Fenerbahçe ve A Milli Takım'da gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan Ferdi Kadıoğlu'nun talipleri her geçen gün artmaya devam ediyor.
PİYASASINI ARTTIRDI
Ferdi Kadıoğlu, EURO 2024'deki başarılı performansıyla piyasa değerini yükseltti.
İSTATİSTİKLERİYLE DAMGA VURDU
24 yaşındaki oyuncu Avusturya maçında katettiği 12.2 km mesafe ile turnuva rekorunu kırmayı başardı.
Ferdi Kadıoğlu, A Milli Takım formasıyla EURO 2024'te en fazla ikili mücadele kazanan (35), top kapan (12), sahipsiz top kazanan (25) ve şut pası veren (12) oyuncu oldu.
İtalyan medyası Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Ferdi Kadıoğlu için flaş bir transfer iddiası ortaya attı.
Son olarak İtalyan devi Juventus Ferdi için sürpriz bir takas önerdi.
Calciomercato'nun haberine göre; Juventus, Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'ye Weston McKennie'yi önerecek.
Kadıoğlu, sezonu toplamda ise 62 maçta 3 gol, 4 asist yaparak tamamladı.
Geçen sezon 51 maça çıkan Kadıoğlu, 3 gol attı ve 5 de asist kaydetti.
Piyasa değeri 28 milyon Euro olan Weston McKennie'nin sözleşmesi gelecek sezon sona eriyor.
ABD'li yıldız oyuncu orta saha ve sağ kanatta görev yapabiliyor.
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