Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ile Juventus arasında tarihi takas! Ferdi'ye karşılık...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ile Juventus arasında tarihi takas! Ferdi'ye karşılık...

Fenerbahçe ve A Milli Takım'da gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan Ferdi Kadıoğlu için flaş bir gelişme yaşanıyor. Borussia Dortmund'un ilgilendiği yıldız oyuncuya bu kez Juventus talip oldu. İtalyan ekibi Ferdi için o ismi Fenerbahçe'ye takas teklifinde bulundu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2024 Salı 11:38
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ile Juventus arasında tarihi takas! Ferdi'ye karşılık...

Yeni sezon kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe, Jose Mourinho yönetiminde şampiyonluk için kadrosunu oluşturuyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ile Juventus arasında tarihi takas! Ferdi'ye karşılık...

Sarı lacivertliler kampın 2. hazırlık maçında Hajduk Split ile karşı karşıya gelecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ile Juventus arasında tarihi takas! Ferdi'ye karşılık...

Bir yandan yeni sezona hazırlanan sarı lacivertliler diğer yandan da transfer için düğmeye bastı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ile Juventus arasında tarihi takas! Ferdi'ye karşılık...

Çağlar Söyüncü ve Levent Mercan transferini açıklayan sarı lacivertliler yıldız isimlerle görüşmelere başladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ile Juventus arasında tarihi takas! Ferdi'ye karşılık...

Kanat takviyesi yapmak isteyen Kanarya son olarak gündemine Allan Saint-Maximin gelmişti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ile Juventus arasında tarihi takas! Ferdi'ye karşılık...

Fransız oyuncu için El-Ehli kulübüyle temaslarını sıklaştıran Fenerbahçe'de ayrılıklar yaşanabilir.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ile Juventus arasında tarihi takas! Ferdi'ye karşılık...

Fenerbahçe ve A Milli Takım'da gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan Ferdi Kadıoğlu'nun talipleri her geçen gün artmaya devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ile Juventus arasında tarihi takas! Ferdi'ye karşılık...

PİYASASINI ARTTIRDI

Ferdi Kadıoğlu, EURO 2024'deki başarılı performansıyla piyasa değerini yükseltti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ile Juventus arasında tarihi takas! Ferdi'ye karşılık...

İSTATİSTİKLERİYLE DAMGA VURDU

24 yaşındaki oyuncu Avusturya maçında katettiği 12.2 km mesafe ile turnuva rekorunu kırmayı başardı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ile Juventus arasında tarihi takas! Ferdi'ye karşılık...

Ferdi Kadıoğlu, A Milli Takım formasıyla EURO 2024'te en fazla ikili mücadele kazanan (35), top kapan (12), sahipsiz top kazanan (25) ve şut pası veren (12) oyuncu oldu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ile Juventus arasında tarihi takas! Ferdi'ye karşılık...

İtalyan medyası Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Ferdi Kadıoğlu için flaş bir transfer iddiası ortaya attı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ile Juventus arasında tarihi takas! Ferdi'ye karşılık...

Son olarak İtalyan devi Juventus Ferdi için sürpriz bir takas önerdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ile Juventus arasında tarihi takas! Ferdi'ye karşılık...

Calciomercato'nun haberine göre; Juventus, Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'ye Weston McKennie'yi önerecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ile Juventus arasında tarihi takas! Ferdi'ye karşılık...

Kadıoğlu, sezonu toplamda ise 62 maçta 3 gol, 4 asist yaparak tamamladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ile Juventus arasında tarihi takas! Ferdi'ye karşılık...

Geçen sezon 51 maça çıkan Kadıoğlu, 3 gol attı ve 5 de asist kaydetti.

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