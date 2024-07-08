TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Wesley Teixeira harekatı! Görüşmeler başladı
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Teknik direktör Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda hızlı bir kanat oyuncusu transferi yapmak isteyen ve adı Martin Terrier ve Allan Saint-Maximin ile anılan Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi. Sarı-lacivertliler, Corinthians forması giyen 19 yaşındaki kanat oyuncusu Wesley Teixeira'yı transfer etmek için girişimlere başladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Faslı golcünün transferi için İspanyol ekibiyle her konuda anlaşma sağlayan Fenerbahçe'nin hafta içerisinde En-Nesyri'yi açıklaması bekleniyor.
Takımı hızlandırmak isteyen Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda kanat arayışlarına yoğunluk veren yönetim, Rennes forması giyen Martin Terrier ve Al-Ahli formasını terleten Allan Saint-Maximin'i gündemine almıştı.
İki oyuncu için temaslarını sürdüren Fenerbahçe'den kanat transferi için sürpriz bir hamle geldi.
Sarı-lacivertli ekip, Corinthians'ın 19 yaşındaki yeteneği Wesley Teixeira'nın peşine düştü.
19 yaşındaki sol kanat oyuncusu için Brezilya kulübüyle görüşmelere başladı.
Teixeira sağ kanat ve forvet arkası olarak da görev yapıyor.
Sağ ayağını kullanan genç yıldız, geride kalan sezon 35 maçta 5 gol attı, 3 asist yaptı.
Brezilyalı futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 31 Aralık 2027'ye kadar devam ediyor.
1.80 boyundaki oyuncunun güncel piyasa değeriyse 10 milyon Euro.
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