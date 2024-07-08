Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Wesley Teixeira harekatı! Görüşmeler başladı

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Wesley Teixeira harekatı! Görüşmeler başladı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Teknik direktör Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda hızlı bir kanat oyuncusu transferi yapmak isteyen ve adı Martin Terrier ve Allan Saint-Maximin ile anılan Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi. Sarı-lacivertliler, Corinthians forması giyen 19 yaşındaki kanat oyuncusu Wesley Teixeira'yı transfer etmek için girişimlere başladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2024 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Wesley Teixeira harekatı! Görüşmeler başladı

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Wesley Teixeira harekatı! Görüşmeler başladı

Şu ana kadar Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü transferlerini resmiyete kavuşturan sarı-lacivertliler, hücum hattını güçlendirmek için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Wesley Teixeira harekatı! Görüşmeler başladı

Michy Batshuayi'nin ayrılığı sonrası forvet transferine öncelik veren Kanarya, Sevilla forması giyen Youssef En-Nesyri transferinde mutlu sona yakın.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Wesley Teixeira harekatı! Görüşmeler başladı

Faslı golcünün transferi için İspanyol ekibiyle her konuda anlaşma sağlayan Fenerbahçe'nin hafta içerisinde En-Nesyri'yi açıklaması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Wesley Teixeira harekatı! Görüşmeler başladı

Takımı hızlandırmak isteyen Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda kanat arayışlarına yoğunluk veren yönetim, Rennes forması giyen Martin Terrier ve Al-Ahli formasını terleten Allan Saint-Maximin'i gündemine almıştı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Wesley Teixeira harekatı! Görüşmeler başladı

İki oyuncu için temaslarını sürdüren Fenerbahçe'den kanat transferi için sürpriz bir hamle geldi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Wesley Teixeira harekatı! Görüşmeler başladı

Sarı-lacivertli ekip, Corinthians'ın 19 yaşındaki yeteneği Wesley Teixeira'nın peşine düştü.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Wesley Teixeira harekatı! Görüşmeler başladı

19 yaşındaki sol kanat oyuncusu için Brezilya kulübüyle görüşmelere başladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Wesley Teixeira harekatı! Görüşmeler başladı

Teixeira sağ kanat ve forvet arkası olarak da görev yapıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Wesley Teixeira harekatı! Görüşmeler başladı

Sağ ayağını kullanan genç yıldız, geride kalan sezon 35 maçta 5 gol attı, 3 asist yaptı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Wesley Teixeira harekatı! Görüşmeler başladı

Brezilyalı futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 31 Aralık 2027'ye kadar devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Wesley Teixeira harekatı! Görüşmeler başladı

1.80 boyundaki oyuncunun güncel piyasa değeriyse 10 milyon Euro.

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