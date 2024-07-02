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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Darwin Nunez bombası! İngilizler duyurdu

Son dakika spor haberi: Golcü arayışlarına son sürat devam eden Fenerbahçe için gündem yaratan bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertli takımda teknik direktör Jose Mourinho'nun, Liverpool'un yıldızı Darwin Nunez'i istediği öne sürüldü. İşte yaşanan transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2024 Çarşamba 01:13
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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Darwin Nunez bombası! İngilizler duyurdu

Transfer çalışmalarını büyük bir gizlilik içinde yürüten Fenerbahçe golcü transferi için rotasını İngiltere'ye çevirdi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Darwin Nunez bombası! İngilizler duyurdu

Levent Mercan transferi sonrası Çağlar Söyüncü'yü transfer eden sarı lacivertliler, şimdide Jose Mourinho'nun menajerliğini yapan Jorge Mendes'in futbolcusuna transfer teklifinde bulundu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Darwin Nunez bombası! İngilizler duyurdu

DARWIN NUNEZ BOMBASI
Sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi'nin yerine santrfor arayışlarına başlayan Fenerbahçe, Premier Lig devi Liverpool ile ipleri koparan Uruguaylı yıldızı Darwin Nunez için girişimlere başladı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Darwin Nunez bombası! İngilizler duyurdu

KİRALAMA İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI
İngiliz basınından "footbal365" adlı site Jose Mourinho'nun forvete Liverpool'un Uruguaylı yıldızı Darwin Nunez'i istediğini iddia etti. F.Bahçe'nin kiralama formülünü masada tuttuğu ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Darwin Nunez bombası! İngilizler duyurdu

GÖRÜŞMELERİ MOURINHO VE MENDES YÜRÜTÜYOR

Fenerbahçe'de, 2022'den bu yana Liverpool forması giyen ve sözleşmesi 2028'de bitecek olan Nunez'in transferi için hem teknik direktör Jose Mourinho hem de menajer Jorge Mendes görüşmeleri yürütüyor

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Darwin Nunez bombası! İngilizler duyurdu

85 MİLYON EURO'YA TRANSFER EDİLDİ

Liverpool'un 2022'de Portekiz ekibi Benfica'dan 85 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Uruguaylı futbolcu geride kalan sezonda İngiliz ekibiyle 54 maçta sahaya çıkarken 18 gol ve 13 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Darwin Nunez bombası! İngilizler duyurdu

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 70 MİLYON EURO

Kariyerinde Peñarol, Almeria, Benfica ve Liverpool formaları giyen 25 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeri 70 milyon Euro olarak gösteriliyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Darwin Nunez bombası! İngilizler duyurdu

LIVERPOOL PAYLAŞIMLARINI SİLDİ

Liverpool'a transfer olduğu geçen sezondan beri az gol attığı için eleştirilen Darwin Nunez, 4-2'lik Tottenham Hotspur galibiyetinin ardından sosyal medya hesabından Liverpool paylaşımlarını silmişti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Darwin Nunez bombası! İngilizler duyurdu

Uruguaylı futbolcunun adı Barcelona ile de anılıyordu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Darwin Nunez bombası! İngilizler duyurdu

COPA AMERİKA'DA İKİ GOL ATTI

1.87 boyundaki yıldız oyuncu Urguay Milli Takım formasını da bugüne kadar 25 kez terletme başarısını gösterdi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Darwin Nunez bombası! İngilizler duyurdu

Uruguay ile şu an Copa Amerika'da mücadele eden Darwin Nunez, takımının Panama'yı 3-1 yendiği maçta bir gol, 5-0'lık Bolivya galibiyetinde de bir kez olmak üzere iki kez fileleri havalandırdı.

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