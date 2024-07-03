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Fenerbahçe'de o yıldıza İsmail Kartal'dan sonra Jose Mourinho'dan da kesik!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe yeni sezona teknik direktörü Jose Mourinho önderliğinde hazırlanırken takımda flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da son olarak o yıldızı, Portekizli çalıştırıcının kadrosunda düşünmediği öğrenildi. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2024 Çarşamba 13:14 Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2024 Çarşamba 13:17
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Fenerbahçe'de o yıldıza İsmail Kartal'dan sonra Jose Mourinho'dan da kesik!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe için geride kalan sezon istenildiği gibi sona ermedi.

Fenerbahçe'de o yıldıza İsmail Kartal'dan sonra Jose Mourinho'dan da kesik!

Kanarya her kulvarda iddialı başladığı sezonu kupasız bir şekilde bitirdi.

Fenerbahçe'de o yıldıza İsmail Kartal'dan sonra Jose Mourinho'dan da kesik!

Bu nedenle teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrılırken takımın başına Jose Mourinho getirildi.

Fenerbahçe'de o yıldıza İsmail Kartal'dan sonra Jose Mourinho'dan da kesik!

Fenerbahçe'de Jose Mourinho önderliğinde kadro planlama çalışmalarında titiz bir çalışma yürütülüyor.

Fenerbahçe'de o yıldıza İsmail Kartal'dan sonra Jose Mourinho'dan da kesik!

Kanarya'da yapılacak transferler taraftarlar tarafından dört gözle takip ediliyor.

Fenerbahçe'de o yıldıza İsmail Kartal'dan sonra Jose Mourinho'dan da kesik!

Diğer yandan sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılacak isimler gündemi bir hayli meşgul ediyor.

Fenerbahçe'de o yıldıza İsmail Kartal'dan sonra Jose Mourinho'dan da kesik!

Fenerbahçe'de geleceği belirsiz hale gelen o futbolcu hakkında flaş karar verildi.

Fenerbahçe'de o yıldıza İsmail Kartal'dan sonra Jose Mourinho'dan da kesik!

İskoç basını, Fenerbahçe'de geçen sezon aradığını bulamayan Ryan Kent'in Jose Mourinho'nun da gözüne giremediğini yazdı.

Fenerbahçe'de o yıldıza İsmail Kartal'dan sonra Jose Mourinho'dan da kesik!

Haber; "Kent'in ayrılığı oldukça yakın" başlığıyla duyuruldu. Tecrübeli futbolcuya, İngiltere'nin alt liglerinden talipler var.

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