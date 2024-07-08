Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'nun raporu ortaya çıktı! Ferdi Kadıoğlu ve Mert Müldür...

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'nun raporu ortaya çıktı! Ferdi Kadıoğlu ve Mert Müldür...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuları Ferdi Kadıoğlu ve Mert Müldür, EURO 2024'te A Milli Takım formasıyla gösterdikleri performansla değerlerini artırdı. Avrupa'dan birçok takımın radarına giren iki oyuncu hakkında karar verildi. Teknik direktör Jose Mourinho, Ferdi ve Mert ile ilgili raporunu yönetime sundu. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2024 Pazartesi 16:13
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FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'nun raporu ortaya çıktı! Ferdi Kadıoğlu ve Mert Müldür...

Avrupa Şampiyonası'nda Milli Takım formasıyla en fazla ikili mücadele kazanan, en fazla top kapan, en çok sahipsiz top kazanan ve en fazla şut pası veren isim olan Ferdi Kadıoğlu, otoritelerden büyük övgü aldı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'nun raporu ortaya çıktı! Ferdi Kadıoğlu ve Mert Müldür...

Performansıyla EURO 2024'e damga vuran yıldız oyuncunun değeri de arttı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'nun raporu ortaya çıktı! Ferdi Kadıoğlu ve Mert Müldür...

Fenerbahçe yönetimi de oyuncusu için biçtiği 30 milyon Euro'luk bonservis bedelini 36 milyon Euro'ya yükseltti.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'nun raporu ortaya çıktı! Ferdi Kadıoğlu ve Mert Müldür...

Şampiyonada Gürcistan'a karşı bulduğu nefis golle akıllara kazınan Mert Müldür de transfer piyasasında hızlı bir yükselişe imza attı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'nun raporu ortaya çıktı! Ferdi Kadıoğlu ve Mert Müldür...

Turnuva öncesi değeri 4 milyon Euro civarında olan Mert, özellikle İtalyanların ilgi alanına girdi.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'nun raporu ortaya çıktı! Ferdi Kadıoğlu ve Mert Müldür...

25 yaşındaki oyuncuyla Serie A'dan üç kulübün ilgilendiği öğrenildi.

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