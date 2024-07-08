FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'nun raporu ortaya çıktı! Ferdi Kadıoğlu ve Mert Müldür...
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuları Ferdi Kadıoğlu ve Mert Müldür, EURO 2024'te A Milli Takım formasıyla gösterdikleri performansla değerlerini artırdı. Avrupa'dan birçok takımın radarına giren iki oyuncu hakkında karar verildi. Teknik direktör Jose Mourinho, Ferdi ve Mert ile ilgili raporunu yönetime sundu. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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Şampiyonada Gürcistan'a karşı bulduğu nefis golle akıllara kazınan Mert Müldür de transfer piyasasında hızlı bir yükselişe imza attı.
Turnuva öncesi değeri 4 milyon Euro civarında olan Mert, özellikle İtalyanların ilgi alanına girdi.
25 yaşındaki oyuncuyla Serie A'dan üç kulübün ilgilendiği öğrenildi.
MOURINHO'DAN SATIŞLARINA VİZE YOK
Sabah'ın haberine göre; Teknik direktör Jose Mourinho, iki oyuncuyla ilgili raporunu yönetime verdi.
Portekizli hocanın, Ferdi Kadıoğlu ve Mert Müldür için takımda kalmasına yönelik görüş bildirdiği ifade edildi.
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