Fenerbahçe, Avusturya kampında yarın Admira Wacker ile karşılaşacak

Fenerbahçe Futbol Takımı, Avusturya kampında yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın Admira Wacker'le karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlık maçında yarın Avusturya ekibi Admira Wacker ile TSİ 19.00'da Südstadt kasabasındaki BSFZ Arena'da karşılaşacak.

Fenerbahçe, yeni sezon çalışmalarının ikinci bölümünü 13 Temmuz'a kadar Avusturya'nın Graz kentinde gerçekleştirecek.

Sarı-lacivertlilerin Avusturya'da oynayacağı diğer 2 hazırlık maçının programı ise şu şekilde:

10 Temmuz Çarşamba:

19.00 Fenerbahçe-Hajduk Split (Merkur Arena)

13 Temmuz Cumartesi:

18.30 Fenerbahçe-Strasbourg (Merkur Arena)