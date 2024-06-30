TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Kingsley Coman bombası! Görüşmeler başladı
Son dakika spor haberi: Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'de önemli değişiklikler yaşanacak. Teknik direktörlüğe Jose Mourinho'yu getiren sarı-lacivertliler, transferde dünyaca ünlü yıldızların peşine düştü. Hücumda hızlanmak isteyen Kanarya, Bayern Münih'in Fransız kanadı Kingsley Coman'ı takibe aldı. Transferde harekete geçen yönetim, Alman deviyle görüşmelere başladı. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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Süper Lig'de şampiyonluğu ana hedef olarak belirleyen sarı-lacivertliler, önemli yıldızları listesine aldı.
Teknik direktör Jose Mourinho, yönetime sunduğu raporda özellikle takımın hızlanması gerektiğinin altını çizdi.
Transferde hummalı bir operasyon yürüten Kanarya'dan flaş bir hamle geldi.
Alman Sky Sport'tan Florian Plettenberg, bu doğrultuda Fenerbahçe ile ilgili transfer gündemini sarsacak bomba bir iddia ortaya attı.
COMAN HAREKATI!
Plettenberg, Fenerbahçe'nin Bayern Münih'ten Kingsley Coman'ın peşinde olduğunu belirtti.
Haberde Jose Mourinho'nun kadrosunda çok istediği Fransız kanat için yönetimin Almanlarla görüştüğü ifade edildi.
Bayern Münih ile transfer için temasa geçen Kanarya, yıldız futbolcunun şartlarını sordu.
Münih, 2017'de Juventus'tan tam 21 milyon euro'ya renklerine bağladığı 28 yaşındaki oyuncuyu satmayı planlıyor.
Piyasa değeri 50 milyon euro olan Colman'ın 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
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