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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Kingsley Coman bombası! Görüşmeler başladı

Son dakika spor haberi: Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'de önemli değişiklikler yaşanacak. Teknik direktörlüğe Jose Mourinho'yu getiren sarı-lacivertliler, transferde dünyaca ünlü yıldızların peşine düştü. Hücumda hızlanmak isteyen Kanarya, Bayern Münih'in Fransız kanadı Kingsley Coman'ı takibe aldı. Transferde harekete geçen yönetim, Alman deviyle görüşmelere başladı. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2024 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Kingsley Coman bombası! Görüşmeler başladı

Fenerbahçe yönetimi, yeni sezonda tüm kulvarlarda zirveye oynayacak bir kadro kurmayı planlıyor.

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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Kingsley Coman bombası! Görüşmeler başladı

Süper Lig'de şampiyonluğu ana hedef olarak belirleyen sarı-lacivertliler, önemli yıldızları listesine aldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Kingsley Coman bombası! Görüşmeler başladı

Teknik direktör Jose Mourinho, yönetime sunduğu raporda özellikle takımın hızlanması gerektiğinin altını çizdi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Kingsley Coman bombası! Görüşmeler başladı

Transferde hummalı bir operasyon yürüten Kanarya'dan flaş bir hamle geldi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Kingsley Coman bombası! Görüşmeler başladı

Alman Sky Sport'tan Florian Plettenberg, bu doğrultuda Fenerbahçe ile ilgili transfer gündemini sarsacak bomba bir iddia ortaya attı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Kingsley Coman bombası! Görüşmeler başladı

COMAN HAREKATI!
Plettenberg, Fenerbahçe'nin Bayern Münih'ten Kingsley Coman'ın peşinde olduğunu belirtti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Kingsley Coman bombası! Görüşmeler başladı

Haberde Jose Mourinho'nun kadrosunda çok istediği Fransız kanat için yönetimin Almanlarla görüştüğü ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Kingsley Coman bombası! Görüşmeler başladı

Bayern Münih ile transfer için temasa geçen Kanarya, yıldız futbolcunun şartlarını sordu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Kingsley Coman bombası! Görüşmeler başladı

Münih, 2017'de Juventus'tan tam 21 milyon euro'ya renklerine bağladığı 28 yaşındaki oyuncuyu satmayı planlıyor.

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