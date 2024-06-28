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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık an meselesi!

Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen sarı lacivertliler gelecek sezonun kadro planlamasını yapıyor. Jose Mourinho'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık yaşanabilir. İtalyan gazeteci yıldız oyuncu için flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2024 Cuma 18:23
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık an meselesi!

Yeni sezon kamp çalışmalarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık an meselesi!

Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda yıldız isimlerle görüşmelerini sürdüren sarı lacivertlilerde sürpriz ayrılık yaşanabilir.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık an meselesi!

Kanarya'nın Boşnak yıldızı için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık an meselesi!

İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Edin Dzeko'nun, Hajduk Split'e transferinin yakın olduğu duyurdu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık an meselesi!

Tecrübeli golcününü Hırvat kulübünün 2 yıllık teklife olumlu baktığı kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık an meselesi!

Fenerbahçe ile Hajduk Split'in anlaşmak üzere olduğu ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

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