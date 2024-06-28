TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık an meselesi!
Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen sarı lacivertliler gelecek sezonun kadro planlamasını yapıyor. Jose Mourinho'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık yaşanabilir. İtalyan gazeteci yıldız oyuncu için flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Edin Dzeko'nun, Hajduk Split'e transferinin yakın olduğu duyurdu.
Tecrübeli golcününü Hırvat kulübünün 2 yıllık teklife olumlu baktığı kaydedildi.
Fenerbahçe ile Hajduk Split'in anlaşmak üzere olduğu ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 45 maçta görev alan Edin Dzeko, 24 gol 4 asistlik performans sergiledi.
Yıldız oyuncunun Sarı-lacivertli kulüp ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.
DİĞER