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Fenerbahçe 2 yıldızı bitiriyor! Transferi böyle duyurdular

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: 2024/25 sezonu öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, ilk olarak Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'ı kadrosuna katmıştı. Fransız basını, sarı-lacivertlilerin takıma kazandırmak istediği iki yıldızı duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2024 Cuma 11:49
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MERT KILIÇ
Fenerbahçe 2 yıldızı bitiriyor! Transferi böyle duyurdular

Gelecek sezon için hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

Fenerbahçe 2 yıldızı bitiriyor! Transferi böyle duyurdular

İlk olarak Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'ı takıma kazandıran sarı-lacivertliler, savunma ve hücum hattını güçlendirmek için kolları sıvadı.

Fenerbahçe 2 yıldızı bitiriyor! Transferi böyle duyurdular

Stoper takviyesi yapmak isteyen Jose Mourinho'nun Manchester United'dan eski öğrencisi Victor Lindelöf'ü istediği iddia edilmişti.

Fenerbahçe 2 yıldızı bitiriyor! Transferi böyle duyurdular

Kanarya, Lindelöf dışında geçen sezon ara transfer döneminde kiraladığı Çağlar Söyüncü'yü de gündemine almıştı.

Fenerbahçe 2 yıldızı bitiriyor! Transferi böyle duyurdular

Fenerbahçe'nin milli futbolcunun bonservisini almak için Atletico Madrid ile temasa geçtiği ve oyuncunun da sarı-lacivertli takıma transfer olmak istediği öne sürülmüştü.

Fenerbahçe 2 yıldızı bitiriyor! Transferi böyle duyurdular

Michy Batshuayi'nin ayrılığı sonrası hücum hattını da güçlendirmek isteyen Kanarya, aradığı ismi yine Atletico Madrid'de buldu.

Fenerbahçe 2 yıldızı bitiriyor! Transferi böyle duyurdular

Fenerbahçe'nin La Liga ekibinde forma giyen İspanyol golcü Alvaro Morata'yı kadrosuna katmak istediği öne sürülmüştü.

Fenerbahçe 2 yıldızı bitiriyor! Transferi böyle duyurdular

Yönetim iki isim için girişimlerini sürdürürken, Fransız basınından sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe 2 yıldızı bitiriyor! Transferi böyle duyurdular

Sport'ta yer alan haberde; Fenerbahçe, Alvaro Morata ve Çağlar Söyüncü için girişimlerini hızlandırdı.

Fenerbahçe 2 yıldızı bitiriyor! Transferi böyle duyurdular

Haberde, Atletico Madrid'in Morata'yı satma kararı almasının ardından sarı-lacivertlerin ilgisini artırdığı vurgulandı.

Fenerbahçe 2 yıldızı bitiriyor! Transferi böyle duyurdular

10-15 MİLYON EURO'YA BİTEBİLİR

Fenerbahçe'nin 10-15 milyon Euro bandında yapacağı bir teklifin deneyimli golcünün transferi için yeterli olabileceği aktarıldı.

Fenerbahçe 2 yıldızı bitiriyor! Transferi böyle duyurdular

Çağlar Söyüncü, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak transfer olduğu Fenerbahçe ile 16 maça çıktı.

Fenerbahçe 2 yıldızı bitiriyor! Transferi böyle duyurdular

Milli futbolcu, 2 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe 2 yıldızı bitiriyor! Transferi böyle duyurdular

Çağlar'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçe 2 yıldızı bitiriyor! Transferi böyle duyurdular

28 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeriyse 10 milyon Euro.

Fenerbahçe 2 yıldızı bitiriyor! Transferi böyle duyurdular

Alvaro Morata ise geride bıraktığımız sezon Atletico Madrid formasıyla 48 maçta süre aldı.

Fenerbahçe 2 yıldızı bitiriyor! Transferi böyle duyurdular

İspanyol forvet, 21 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe 2 yıldızı bitiriyor! Transferi böyle duyurdular

Morata'nın Atletico ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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