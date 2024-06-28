Fenerbahçe 2 yıldızı bitiriyor! Transferi böyle duyurdular
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: 2024/25 sezonu öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, ilk olarak Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'ı kadrosuna katmıştı. Fransız basını, sarı-lacivertlilerin takıma kazandırmak istediği iki yıldızı duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Kanarya, Lindelöf dışında geçen sezon ara transfer döneminde kiraladığı Çağlar Söyüncü'yü de gündemine almıştı.
Fenerbahçe'nin milli futbolcunun bonservisini almak için Atletico Madrid ile temasa geçtiği ve oyuncunun da sarı-lacivertli takıma transfer olmak istediği öne sürülmüştü.
Michy Batshuayi'nin ayrılığı sonrası hücum hattını da güçlendirmek isteyen Kanarya, aradığı ismi yine Atletico Madrid'de buldu.
Fenerbahçe'nin La Liga ekibinde forma giyen İspanyol golcü Alvaro Morata'yı kadrosuna katmak istediği öne sürülmüştü.
Yönetim iki isim için girişimlerini sürdürürken, Fransız basınından sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir iddia ortaya atıldı.
Sport'ta yer alan haberde; Fenerbahçe, Alvaro Morata ve Çağlar Söyüncü için girişimlerini hızlandırdı.
Haberde, Atletico Madrid'in Morata'yı satma kararı almasının ardından sarı-lacivertlerin ilgisini artırdığı vurgulandı.
10-15 MİLYON EURO'YA BİTEBİLİR
Fenerbahçe'nin 10-15 milyon Euro bandında yapacağı bir teklifin deneyimli golcünün transferi için yeterli olabileceği aktarıldı.
Çağlar Söyüncü, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak transfer olduğu Fenerbahçe ile 16 maça çıktı.
Milli futbolcu, 2 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
Çağlar'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
28 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeriyse 10 milyon Euro.
Alvaro Morata ise geride bıraktığımız sezon Atletico Madrid formasıyla 48 maçta süre aldı.
İspanyol forvet, 21 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.
Morata'nın Atletico ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
31 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeriyse 16 milyon Euro.
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