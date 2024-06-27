TRANSFER HABERİ: Juventus'un yıldızı Fenerbahçe'ye! Menajeriyle ilk temas

Copa America'da ABD formasıyla boy gösteren McKennie, geride kalan sezonda Serie A'da 34 maçta görev aldı. 7 asiste imza attı. İtalya Kupası'nda ise 4 maçta 3 asist yaptı.

Güçlü fiziği ve driplingleriyle dikkat çeken McKennie, 53 kez de ABD Milli Takım formasını giydi. 11 kez fileleri havalandırdı.



