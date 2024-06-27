TRANSFER HABERİ: Juventus'un yıldızı Fenerbahçe'ye! Menajeriyle ilk temas
Son dakika spor haberi: Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi. Orta saha bölgesi için harekete geçen sarı-lacivertliler, aradığı ismi İtalyan devi Juventus'da buldu. Çizme devinde forma giyen yıldız futbolcunun menajeriyle ilk temas kuruldu. Önümüzdeki günlerde yeni bir görüşme daha olacak. İşte o yıldız ve yaşanan gelişmelerin detayları...
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Sarı-lacivertlilerin gündemine gelen son isim ise İtalyan devi Juventus'ta top koşturan Weston McKennie oldu.
Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun 25 yaşındaki ABD'li merkez orta sahanın menajeri ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği ve maddi şartların masaya yatırıldığı öğrenildi.
Yıldız futbolcu, 2021 yılında Alman ekiplerinden Schalke'den Juventus'a 21.9 milyon Euro'ya transfer oldu.
Copa America'da ABD formasıyla boy gösteren McKennie, geride kalan sezonda Serie A'da 34 maçta görev aldı. 7 asiste imza attı. İtalya Kupası'nda ise 4 maçta 3 asist yaptı.
Güçlü fiziği ve driplingleriyle dikkat çeken McKennie, 53 kez de ABD Milli Takım formasını giydi. 11 kez fileleri havalandırdı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun da yıldız oyuncunun transferine sıcak baktığı ve yönetimle sürekli temas halinde olduğu aktarıldı.
Juventus'un yeni sezonda oyuncusunu kadroda düşünmediği için Fenerbahçe'nin transferde eli çok güçlü.
6 ve 8 numara pozisyonlarında görev alabilen McKennie, sağ kanatta da oynayabiliyor.
Yıldız futbolcunun transferi gerçekleşirse Fenerbahçe'nin jokeri olabilir.
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