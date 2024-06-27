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TRANSFER HABERİ: Juventus'un yıldızı Fenerbahçe'ye! Menajeriyle ilk temas

Son dakika spor haberi: Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi. Orta saha bölgesi için harekete geçen sarı-lacivertliler, aradığı ismi İtalyan devi Juventus'da buldu. Çizme devinde forma giyen yıldız futbolcunun menajeriyle ilk temas kuruldu. Önümüzdeki günlerde yeni bir görüşme daha olacak. İşte o yıldız ve yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ: Juventus'un yıldızı Fenerbahçe'ye! Menajeriyle ilk temas

Jose Mourinho yönetiminde yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, transferde de atağa kalktı.

TRANSFER HABERİ: Juventus'un yıldızı Fenerbahçe'ye! Menajeriyle ilk temas

Sarı-lacivertlilerin gündemine gelen son isim ise İtalyan devi Juventus'ta top koşturan Weston McKennie oldu.

TRANSFER HABERİ: Juventus'un yıldızı Fenerbahçe'ye! Menajeriyle ilk temas

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun 25 yaşındaki ABD'li merkez orta sahanın menajeri ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği ve maddi şartların masaya yatırıldığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Juventus'un yıldızı Fenerbahçe'ye! Menajeriyle ilk temas

Yıldız futbolcu, 2021 yılında Alman ekiplerinden Schalke'den Juventus'a 21.9 milyon Euro'ya transfer oldu.

TRANSFER HABERİ: Juventus'un yıldızı Fenerbahçe'ye! Menajeriyle ilk temas

Copa America'da ABD formasıyla boy gösteren McKennie, geride kalan sezonda Serie A'da 34 maçta görev aldı. 7 asiste imza attı. İtalya Kupası'nda ise 4 maçta 3 asist yaptı.

TRANSFER HABERİ: Juventus'un yıldızı Fenerbahçe'ye! Menajeriyle ilk temas

Güçlü fiziği ve driplingleriyle dikkat çeken McKennie, 53 kez de ABD Milli Takım formasını giydi. 11 kez fileleri havalandırdı.

TRANSFER HABERİ: Juventus'un yıldızı Fenerbahçe'ye! Menajeriyle ilk temas

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun da yıldız oyuncunun transferine sıcak baktığı ve yönetimle sürekli temas halinde olduğu aktarıldı.

TRANSFER HABERİ: Juventus'un yıldızı Fenerbahçe'ye! Menajeriyle ilk temas

Juventus'un yeni sezonda oyuncusunu kadroda düşünmediği için Fenerbahçe'nin transferde eli çok güçlü.

TRANSFER HABERİ: Juventus'un yıldızı Fenerbahçe'ye! Menajeriyle ilk temas

6 ve 8 numara pozisyonlarında görev alabilen McKennie, sağ kanatta da oynayabiliyor.

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