Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Ada'dan! Mourinho onay verdi

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Ada'dan! Mourinho onay verdi

Son dakika spor haberi: Michy Batshuayi ile yeni sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlayamayan Fenerbahçe'de santrfor transferine hız verildi. Yıldız bir golcüyü kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertliler, rotasını İngiltere Premier Lig'e çevirdi. Teknik direktör Jose Mourinho'nun onay verdiği yıldızın transferi için sportif direktör Mario Branco temaslarını sıklaştırdı. İşte o isim ve yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Ada'dan! Mourinho onay verdi

Michy Batshuayi'yi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, hücum hattı için düğmeye bastı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Ada'dan! Mourinho onay verdi

Takvim'in haberine göre Kanarya, İngiltere'de Everton'da oynayan golcü futbolcu Beto'yu kadrosuna katmak için yoğun bir mesai harcıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Ada'dan! Mourinho onay verdi

BRANCO GÖRÜŞÜYOR

Birçok mevkiden oyuncu için temaslarını sıklaştıran Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun, Premier Lig ekibiyle de bir süredir Beto için müzakare halinde olduğu öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Ada'dan! Mourinho onay verdi

26 yaşındaki Portekizli hücum oyuncusuna teknik direktör Jose Mourinho'nun da onay verdiği; Everton Kulübü'nün futbolcu için 20 milyon Euro'nun üstünde bir bonservis beklediği belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Ada'dan! Mourinho onay verdi

Kulüpler arasındaki görüşme ve temasların arttığı da öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Ada'dan! Mourinho onay verdi

9 GOL KATKISI YAPTI

1.94 boyundaki Beto, hava toplarındaki etkinliğiyle ve bağlantı oyunundaki katkısıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

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