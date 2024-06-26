TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Ada'dan! Mourinho onay verdi

Takvim'in haberine göre Kanarya, İngiltere'de Everton'da oynayan golcü futbolcu Beto'yu kadrosuna katmak için yoğun bir mesai harcıyor.

BRANCO GÖRÜŞÜYOR Birçok mevkiden oyuncu için temaslarını sıklaştıran Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun, Premier Lig ekibiyle de bir süredir Beto için müzakare halinde olduğu öğrenildi.