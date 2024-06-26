TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Ada'dan! Mourinho onay verdi
Son dakika spor haberi: Michy Batshuayi ile yeni sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlayamayan Fenerbahçe'de santrfor transferine hız verildi. Yıldız bir golcüyü kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertliler, rotasını İngiltere Premier Lig'e çevirdi. Teknik direktör Jose Mourinho'nun onay verdiği yıldızın transferi için sportif direktör Mario Branco temaslarını sıklaştırdı. İşte o isim ve yaşanan gelişmelerin detayları...
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
26 yaşındaki Portekizli hücum oyuncusuna teknik direktör Jose Mourinho'nun da onay verdiği; Everton Kulübü'nün futbolcu için 20 milyon Euro'nun üstünde bir bonservis beklediği belirtildi.
Kulüpler arasındaki görüşme ve temasların arttığı da öğrenildi.
9 GOL KATKISI YAPTI
1.94 boyundaki Beto, hava toplarındaki etkinliğiyle ve bağlantı oyunundaki katkısıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
Geçen sezon Everton'da 39 maça çıkan golcü, rakip filelere 6 gol atmış ve 3 de asist kaydetmişti.
Everton'un Udinese'den 25 milyon Euro'ya transfer ettiği Beto'nun kulübü ile olan kontratı 2027 yılında bitiyor.
DİĞER