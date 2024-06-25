TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de o yıldız ay sonunda ayrılıyor!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da son olarak geleceği merak konusu haline gelen o futbolcu için flaş karar verildi. Yıldız isim ay sonunda takıma veda edecek. İşte detaylar...
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 25 Haziran 2024 Salı 09:29Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2024 Salı 09:31
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