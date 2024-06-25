Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de o yıldız ay sonunda ayrılıyor!

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de o yıldız ay sonunda ayrılıyor!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da son olarak geleceği merak konusu haline gelen o futbolcu için flaş karar verildi. Yıldız isim ay sonunda takıma veda edecek. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2024 Salı 09:29 Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2024 Salı 09:31
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de o yıldız ay sonunda ayrılıyor!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe için geride kalan sezon büyük bir hayal kırıklığı oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de o yıldız ay sonunda ayrılıyor!

Kanarya her kulvarda iddialı başladığı sezonu kupasız bir şekilde tamamladı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de o yıldız ay sonunda ayrılıyor!

Sarı-lacivertlilerde bu yaşananların ardından teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrıldı ve takımın başına dünyaca ünlü çalıştırıcı Jose Mourinho getirildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de o yıldız ay sonunda ayrılıyor!

Kanarya'da Mourinho yönetiminde takıma transfer olacak isimler taraftarlar tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de o yıldız ay sonunda ayrılıyor!

Öte yandan sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılacak futbolcular da gündemi bir hayli meşgul ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de o yıldız ay sonunda ayrılıyor!

Son olarak sarı-lacivertlilerdeki geleceği belirsiz hale gelen o yıldız için karar verildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de o yıldız ay sonunda ayrılıyor!

Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istenilen performansı sergileyemeyen Luan Peres'le ay sonunda yollar ayrılacak.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de o yıldız ay sonunda ayrılıyor!

Takımla birlikte Topuk Yaylası'ndaki sezon açılış kampına katılan Brezilyalı stoperle İstanbul'a dönüşte vedalaşılacak.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de o yıldız ay sonunda ayrılıyor!

29 yaşındaki Brezilyalı stoper 2022'nin yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye çok büyük umutlarla gelmişti.

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