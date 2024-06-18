TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Mourinho'nun eski öğrencisi geliyor
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için kolları sıvayan Fenerbahçe, ses getirecek bir hamleye imza atmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun eski öğrencisini takıma kazandırmak için çalışmalara başladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Sarı-lacivertlilerde 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Serdar Aziz'in durumu belirsizliğini koruyor.
Kanarya'da Samet Akaydin ve Luan Peres'in ise takımdan ayrılması bekleniyor.
Çağlar Söyüncü'nün Atletico Madrid'den bonservisini almayı planlayan Fenerbahçe, İngiltere'den gelen haberle planını değiştirdi.
İLK TERCİH LINDELÖF
Sarı-lacivertli kulüp, Manchester United'da transfer listesine konulan stoper oyuncusu Victor Lindelöf'ü gündemine aldı.
Geçen sezon İtalya Serie A kulübü AS Roma'yı çalıştıran Jose Mourinho, İsveçli stoperi başkent temsilcisine getirmeye çalışmıştı. Ancak bu transfer gerçekleşememişti.
Jose Mourinho, Manchester United'da çalıştığı dönemde 2017 yılında Lindelöf'ü Benfica'dan 35 milyon Euro bonservis ücretiyle transfer etmişti.
Erik ten Hag'dan fazla süre alamayan 29 yaşındaki savunma oyuncusunun, Mourinho ile yeni bir sayfa açmak istediği gelen bilgiler arasında.
İsveç Milli Takım formasını 68 kez giyen Lindelöf, 3 gol attı.
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