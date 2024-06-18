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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Mourinho'nun eski öğrencisi geliyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için kolları sıvayan Fenerbahçe, ses getirecek bir hamleye imza atmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun eski öğrencisini takıma kazandırmak için çalışmalara başladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2024 Salı 06:50
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Mourinho'nun eski öğrencisi geliyor

Jose Mourinho hamlesiyle taraftarlarını heyecanlandıran Fenerbahçe'de gözler yaz transfer dönemine çevrildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Mourinho'nun eski öğrencisi geliyor

Transfer için kolları sıvayan sarı-lacivertliler, savunma hattını güçlendirmek için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Mourinho'nun eski öğrencisi geliyor

Fenerbahçe, mevcut stoper ikilisi Alexander Djiku ve Rodrigo Becao'yu yeni sezonda da kadroda tutacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Mourinho'nun eski öğrencisi geliyor

Sarı-lacivertlilerde 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Serdar Aziz'in durumu belirsizliğini koruyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Mourinho'nun eski öğrencisi geliyor

Kanarya'da Samet Akaydin ve Luan Peres'in ise takımdan ayrılması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Mourinho'nun eski öğrencisi geliyor

Çağlar Söyüncü'nün Atletico Madrid'den bonservisini almayı planlayan Fenerbahçe, İngiltere'den gelen haberle planını değiştirdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Mourinho'nun eski öğrencisi geliyor

İLK TERCİH LINDELÖF

Sarı-lacivertli kulüp, Manchester United'da transfer listesine konulan stoper oyuncusu Victor Lindelöf'ü gündemine aldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Mourinho'nun eski öğrencisi geliyor

Geçen sezon İtalya Serie A kulübü AS Roma'yı çalıştıran Jose Mourinho, İsveçli stoperi başkent temsilcisine getirmeye çalışmıştı. Ancak bu transfer gerçekleşememişti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Mourinho'nun eski öğrencisi geliyor

Jose Mourinho, Manchester United'da çalıştığı dönemde 2017 yılında Lindelöf'ü Benfica'dan 35 milyon Euro bonservis ücretiyle transfer etmişti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Mourinho'nun eski öğrencisi geliyor

Erik ten Hag'dan fazla süre alamayan 29 yaşındaki savunma oyuncusunun, Mourinho ile yeni bir sayfa açmak istediği gelen bilgiler arasında.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Mourinho'nun eski öğrencisi geliyor

İsveç Milli Takım formasını 68 kez giyen Lindelöf, 3 gol attı.

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