Savunmaya dev kule

Stoper rotasyonunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun listesi doğrultusunda çalışmalarına devam ederken, dün İtalya'nın ünlü gazetelerinden Tuttospor, dev bir iddia ortaya attı. Çizme basınına göre; sarı-lacivertli takımın başına geçen Jose Mourinho, stoper listesinin ilk sırasına eski öğrencisi Dean Huijsen'i yazdı. Tuttospor'un özel olarak verdiği bu haberde şu ifadeler yer aldı: "Jose Mourinho, Dean Huijsen'in bu yaz Fenerbahçe'ye katılmasını istiyor.

10 GÜNDE 3 MAÇTA OYNATTI

Portekizlinin ne kadar ikna edici olduğu ve hedeflerinden vazgeçmeye meyilli olmadığını hepimiz biliyoruz. Dean Huijsen'i Türkiye'ye getirmek için 'özel biri'nin pes etmeye hiç niyeti yok. Juventus oyuncusunun babasıyla görüşme bile gerçekleştirdi." Jose Mourinho, Roma'dan ayrılmadan önce oyuncuyu başkent ekibine kiralamış ve 10 günlük periyotta Atalanta, Milan, Lazio karşılaşmalarında forma vermişti. Jose, 19 yaşındaki 1.97'lik savunmacıyı kesinlikle yeni takımında görmek istiyor.