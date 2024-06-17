Livakovic'e İskoç devi göz koydu! Teklifleri...
Ada basınına göre Celtic, Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Livakovic'e talip oldu. İskoç devinin Hırvat file bekçisi için yaptığı teklifi de açıklayan İngilizler, bir başka takımın da Livakovic'i yakından takip ettiğini belirtti. İşte Fenerbahçe'ye yapılan o teklif ve transfer için fırsat kollayan o ekip... (FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ)
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İskoç ekibinin bu transfer için sarı lacivertlilere 7.6 milyon Euro önerdiği de öne sürüldü.
Ayrıca haberde Ipswich Town'ın da 29 yaşındaki oyuncuyu yakından takip ettiği belirtildi.
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