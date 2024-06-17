Haberler Fenerbahçe Livakovic'e İskoç devi göz koydu! Teklifleri...

Livakovic'e İskoç devi göz koydu! Teklifleri...

Ada basınına göre Celtic, Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Livakovic'e talip oldu. İskoç devinin Hırvat file bekçisi için yaptığı teklifi de açıklayan İngilizler, bir başka takımın da Livakovic'i yakından takip ettiğini belirtti. İşte Fenerbahçe'ye yapılan o teklif ve transfer için fırsat kollayan o ekip... (FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2024 Pazartesi 06:50
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Livakovic'e İskoç devi göz koydu! Teklifleri...

EURO 2024'te Hırvatistan'ın kalesini koruyan Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Dominik Livakovic 3-0 kaybettikleri maçla turnuvaya kabus gibi bir başlangıç yapmıştı.

Livakovic'e İskoç devi göz koydu! Teklifleri...

İspanya'nın gollerine engel olamayan ve ilk yarıda kalesinde 3 gol birden gören Livakovic büyük üzüntü yaşarken, Ada basınında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Livakovic'e İskoç devi göz koydu! Teklifleri...

BBC'nin Sunday Mail'den derlediği habere göre; Celtic, Hırvat eldivene talip oldu.

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