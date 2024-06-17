Fenerbahçe'de tam 9 ayrılık! Mourinho tek tek belirledi
Yeni sezon planlamalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde gelecek isimlerin yanı sıra ayrılacak futbolcular da büyük merak konusu. Bu doğrultuda çalışmalarına devam eden teknik direktör Jose Mourinho, 9 oyuncunun biletini kesti. İşte o isimler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Fenerbahçe'de kritere uyulması için 8 oyuncunun satılması ya da kiralanması gerekiyor.
Jose Mourinho'nun ilk tespitlerine göre ise takımdan ayrılacak 9 isim var.
3'Ü BELİRSİZ
Bu oyuncular; Luan Peres, Rade Krunic, Miha Zajc, Ryan Kent, Joao Pedro, Miguel Crespo, Lincoln Henrique, Omar Fayed ve Jin-ho ho...
Bu 9 ismin yanı sıra yapılacak transferlere göre; Edin Dzeko ve Dusan Tadic'le de vedalaşılabilir.
Sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi'nin de geleceği belirsiz.
Szymanski ve Oosterwolde'nin de iyi bir bonservisle satılma durumu var.
Jose Mourinho, son kararı sportif direktör Mario Branco ile birlikte verecek.
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