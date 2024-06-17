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Fenerbahçe'de tam 9 ayrılık! Mourinho tek tek belirledi

Yeni sezon planlamalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde gelecek isimlerin yanı sıra ayrılacak futbolcular da büyük merak konusu. Bu doğrultuda çalışmalarına devam eden teknik direktör Jose Mourinho, 9 oyuncunun biletini kesti. İşte o isimler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2024 Pazartesi 09:23
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Fenerbahçe'de tam 9 ayrılık! Mourinho tek tek belirledi

Fenerbahçe'de yeni sezonun kadro planlaması Jose Mourinho önderliğinde devam etse de kulüpte büyük bir yabancı sıkıntısı var.

Fenerbahçe'de tam 9 ayrılık! Mourinho tek tek belirledi

Şu anda Batshuayi de düşünüldüğünde kiralıklardan dönenlerle birlikte elde 20 tane yabancı oyuncu bulunuyor.

Fenerbahçe'de tam 9 ayrılık! Mourinho tek tek belirledi

Gelecek sezon Trendyol Süper Lig'de yabancı sayısı 12'ye düşecek.

Fenerbahçe'de tam 9 ayrılık! Mourinho tek tek belirledi

Fenerbahçe'de kritere uyulması için 8 oyuncunun satılması ya da kiralanması gerekiyor.

Fenerbahçe'de tam 9 ayrılık! Mourinho tek tek belirledi

Jose Mourinho'nun ilk tespitlerine göre ise takımdan ayrılacak 9 isim var.

Fenerbahçe'de tam 9 ayrılık! Mourinho tek tek belirledi

3'Ü BELİRSİZ

Bu oyuncular; Luan Peres, Rade Krunic, Miha Zajc, Ryan Kent, Joao Pedro, Miguel Crespo, Lincoln Henrique, Omar Fayed ve Jin-ho ho...

Fenerbahçe'de tam 9 ayrılık! Mourinho tek tek belirledi

Bu 9 ismin yanı sıra yapılacak transferlere göre; Edin Dzeko ve Dusan Tadic'le de vedalaşılabilir.

Fenerbahçe'de tam 9 ayrılık! Mourinho tek tek belirledi

Sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi'nin de geleceği belirsiz.

Fenerbahçe'de tam 9 ayrılık! Mourinho tek tek belirledi

Szymanski ve Oosterwolde'nin de iyi bir bonservisle satılma durumu var.

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