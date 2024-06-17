Fenerbahçe Hojbjerg için resmi teklif yaptı!

Ancak Tottenham'ın ilk görüşmede kapıyı 15 milyon Euro'dan açtığı ve taraflar arasında pazarlıkların devam ettiği vurgulandı.

Fenerbahçe yönetimi, sözleşmesinin son senesine girmesinden dolayı Hojbjerg için çok yüksek rakamlara çıkmayı düşünmüyor.