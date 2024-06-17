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Fenerbahçe Hojbjerg için resmi teklif yaptı!

Transferde az ama öz hamleler yapmak isteyen Fenerbahçe, Mourinho'nun listenin ilk sırasında yer alan Pierre Emile Hojbjerg için kesenin ağzını açtı. Portekizli hocanın gözdesi Hojbjerg için harekete geçen sarı lacivertli ekip resmi teklifini yaptı, Tottenham'ın ise karşı fiyat verdiği öğrenildi. İşte Fenerbahçe'nin Hojbjerg teklifi ve İngiliz ekibinin istediği o rakam... (FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2024 Pazartesi 06:50
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Fenerbahçe Hojbjerg için resmi teklif yaptı! İşte o rakam

Teknik direktörü Jose Mourinho'nun takviye istediği bölgelerden biri olan 6 numara pozisyonuna çok kaliteli bir oyuncu almak isteyen Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.

Fenerbahçe Hojbjerg için resmi teklif yaptı! İşte o rakam

Takvim'in haberine göre, sarı lacivertli yönetim, Portekizli hocanın listesinin ilk sırasında yer aldığı belirtilen Pierre Emile Hojbjerg için resmi girişimlere başladı.

Fenerbahçe Hojbjerg için resmi teklif yaptı! İşte o rakam

PAZARLIKLAR DEVAM EDIYOR

Alınan bilgilere göre Sarı-Lacivertliler, 28 yaşındaki Danimarkalı yıldız için 8 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

Fenerbahçe Hojbjerg için resmi teklif yaptı! İşte o rakam

Ancak Tottenham'ın ilk görüşmede kapıyı 15 milyon Euro'dan açtığı ve taraflar arasında pazarlıkların devam ettiği vurgulandı.

Fenerbahçe Hojbjerg için resmi teklif yaptı! İşte o rakam

Fenerbahçe yönetimi, sözleşmesinin son senesine girmesinden dolayı Hojbjerg için çok yüksek rakamlara çıkmayı düşünmüyor.

Fenerbahçe Hojbjerg için resmi teklif yaptı! İşte o rakam

Transfer operasyonunun başındaki isim olan sportif direktör Mario Branco'nun maksimum bonuslarla 10 milyon Euro'luk teklif yapacağı ifade ediliyor.

Fenerbahçe Hojbjerg için resmi teklif yaptı! İşte o rakam

İSTEĞİ 4.5 MİLYON EURO

Jose Mourinho'nun Tottenham'dan eski öğrencisi olan Hojbjerg'in İngiliz kulübünden 3.2 milyon Euro net ücret aldığı belirtiliyor.

Fenerbahçe Hojbjerg için resmi teklif yaptı! İşte o rakam

Danimkarkalı yıldızın Fenerbahçe'den yıllık 4.5 milyon Euro talep ettiği de gelen bilgiler arasında.

Fenerbahçe Hojbjerg için resmi teklif yaptı! İşte o rakam

Geride bıraktığımız sezon Tottenham formasıyla tüm kulvarlarda 39 maça çıkan Pierre Emile Hojbjerg, Euro 2024'te de boy gösteriyor.

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