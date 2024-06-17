Fenerbahçe Hojbjerg için resmi teklif yaptı!
Transferde az ama öz hamleler yapmak isteyen Fenerbahçe, Mourinho'nun listenin ilk sırasında yer alan Pierre Emile Hojbjerg için kesenin ağzını açtı. Portekizli hocanın gözdesi Hojbjerg için harekete geçen sarı lacivertli ekip resmi teklifini yaptı, Tottenham'ın ise karşı fiyat verdiği öğrenildi. İşte Fenerbahçe'nin Hojbjerg teklifi ve İngiliz ekibinin istediği o rakam... (FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ)
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Ancak Tottenham'ın ilk görüşmede kapıyı 15 milyon Euro'dan açtığı ve taraflar arasında pazarlıkların devam ettiği vurgulandı.
Fenerbahçe yönetimi, sözleşmesinin son senesine girmesinden dolayı Hojbjerg için çok yüksek rakamlara çıkmayı düşünmüyor.
Transfer operasyonunun başındaki isim olan sportif direktör Mario Branco'nun maksimum bonuslarla 10 milyon Euro'luk teklif yapacağı ifade ediliyor.
İSTEĞİ 4.5 MİLYON EURO
Jose Mourinho'nun Tottenham'dan eski öğrencisi olan Hojbjerg'in İngiliz kulübünden 3.2 milyon Euro net ücret aldığı belirtiliyor.
Danimkarkalı yıldızın Fenerbahçe'den yıllık 4.5 milyon Euro talep ettiği de gelen bilgiler arasında.
Geride bıraktığımız sezon Tottenham formasıyla tüm kulvarlarda 39 maça çıkan Pierre Emile Hojbjerg, Euro 2024'te de boy gösteriyor.
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