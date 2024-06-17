Haberler Fenerbahçe Eski takımından Tadic'e: Ne olur geri dön!

Eski takımından Tadic'e: Ne olur geri dön!

Fenerbahçe formasıyla çok iyi bir sezonu geride bırakan ve Sırbistan Milli Takımı'yla şu an EURO 2024'te ter föken Dusan Tadic'e eski takımının talip olduğu öğrenildi. Sırp futbolcunun bu teklife verdiği yanıt da ortaya çıktı. İşte detaylar...(FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2024 Pazartesi 06:50
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Eski takımından Tadic'e: Ne olur geri dön!

Geçtiğimiz sezon başında ses getiren bir transfer çalımı ile Ajax'tan ayrılarak Fenerbahçe'ye gelen Dusan Tadic performansıyla taraftarların gönlünde taht kurdu.

Eski takımından Tadic'e: Ne olur geri dön!

Takvim'in haberine göre, sarı lacivertliler ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Sırp futbolcuyla ilgili flaş bir transfer haberi gündemi sarstı.

Eski takımından Tadic'e: Ne olur geri dön!

İddialara göre Tadic'i eski takımı Ajax yeniden kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Eski takımından Tadic'e: Ne olur geri dön!

Ancak tecrübeli futbolcunun Fenerbahçe'de çok mutlu olduğu ve bu nedenle Ajax'ın teklifini hiç düşünmeden geri çevirdiği belirlendi.

Eski takımından Tadic'e: Ne olur geri dön!

Öte yandan Sırbistan ile Euro 2024'te mücadele eden Dusan Tadic, milli takım kampında Jose Mourinho ile ilgili gelen soruyu yanıtladı.

Eski takımından Tadic'e: Ne olur geri dön!

Yıldız futbolcu, İngiltere maçı öncesi verdiği röportajda, Fenerbahçe'deki yeni hocası hakkındaki soruya "Jose Mourinho ile İngiltere maçı ile ilgili konuşmadık. Sadece Fenerbahçe hakkında konuştuk" şeklinde yanıt verdi.

Eski takımından Tadic'e: Ne olur geri dön!

Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 56 maçta süre bulan 35 yaşındaki Tadic, 16 gol atarken, 16 da asist yaptı.

Eski takımından Tadic'e: Ne olur geri dön!

Geçen sezonun tamamını hücumun solunda geçiren Dusan Tadic, Mourinho sonrası yeni bir pozisyona geçebilir. Mourinho'nun Sırp yıldızı 10 numaraya alacağı belirtiliyor.

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