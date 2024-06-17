Eski takımından Tadic'e: Ne olur geri dön!

Ancak tecrübeli futbolcunun Fenerbahçe'de çok mutlu olduğu ve bu nedenle Ajax'ın teklifini hiç düşünmeden geri çevirdiği belirlendi.

Öte yandan Sırbistan ile Euro 2024'te mücadele eden Dusan Tadic, milli takım kampında Jose Mourinho ile ilgili gelen soruyu yanıtladı.