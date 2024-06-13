TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'ye İspanyol golcü! Ödenecek bonservis bedeli...
Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'de santrfor konusu üzerine gündeme Alvaro Morata geldi. Sarı-lacivertlilerin, Jose Mourinho'nun isteği üzerine İspanyol oyuncu için Atletico Madrid'e ödeyeceği bonservis belli oldu. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ
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İlk iş olarak Mourinho'yu takımın başına getiren sarı-lacivertli yönetim, Portekizli teknik adama kusursuz bir kadro kurmak için de hummalı bir çalışma içine girdi.
15 MİLYON EURO ÖNERİLECEK
Edın Dzeko'yla yollarını ayırmayı planlayan sarı-kanaryada yönetim, bonservisi Atletico Madrid'de olan 31 yaşındaki golcü için kısa süre içinde resmi adımları atacak.
İspanyol ekibiyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Morata için Atletico'ya 15 milyon euro teklif edilecek.
KARİYERİNDE 216 GOLÜ VAR
Şu ana kadar bonservisine 189 milyon euro ödenen Alvaro Morata, kariyerinde 589 maça çıktı.
Bu karşılaşmalarda 216 gol atan Morata, 82 de asist yaptı. Morata, İspanya Milli Takımı'nda da 73 maçta 35 gol kaydetti.
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