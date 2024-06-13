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TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'ye İspanyol golcü! Ödenecek bonservis bedeli...

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'de santrfor konusu üzerine gündeme Alvaro Morata geldi. Sarı-lacivertlilerin, Jose Mourinho'nun isteği üzerine İspanyol oyuncu için Atletico Madrid'e ödeyeceği bonservis belli oldu. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'ye İspanyol golcü! Ödenecek bonservis bedeli...

Patron çıldırdı... Fenerbahçe yeni sezonda şampiyonluk ve Avrupa'da başarı için çok büyük oynamaya başladı.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'ye İspanyol golcü! Ödenecek bonservis bedeli...

İlk iş olarak Mourinho'yu takımın başına getiren sarı-lacivertli yönetim, Portekizli teknik adama kusursuz bir kadro kurmak için de hummalı bir çalışma içine girdi.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'ye İspanyol golcü! Ödenecek bonservis bedeli...

Mazbatayı aldıktan sonra düğmeye basan F,Bahçe yönetimi, ilk olarak golcü işini çözüme kavuşturmak istiyor. Hedefteki isim ise dünyaca ünlü yıldız Morata.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'ye İspanyol golcü! Ödenecek bonservis bedeli...

15 MİLYON EURO ÖNERİLECEK

Edın Dzeko'yla yollarını ayırmayı planlayan sarı-kanaryada yönetim, bonservisi Atletico Madrid'de olan 31 yaşındaki golcü için kısa süre içinde resmi adımları atacak.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'ye İspanyol golcü! Ödenecek bonservis bedeli...

İspanyol ekibiyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Morata için Atletico'ya 15 milyon euro teklif edilecek.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'ye İspanyol golcü! Ödenecek bonservis bedeli...

KARİYERİNDE 216 GOLÜ VAR

Şu ana kadar bonservisine 189 milyon euro ödenen Alvaro Morata, kariyerinde 589 maça çıktı.

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