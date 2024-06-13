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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de ayrılık gerçekleşiyor! Ülkesinden talibi çıktı

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlama çalışmaları büyük bir titizlikle yapılıyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporuna göre hareket eden sarı-lacivertlilerde transferler kadar ayrılacak isimler de önem taşıyor. Peş peşe vedaların yaşanacağı Kanarya'da o futbolcuya ülkesinden talip çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2024 Perşembe 13:11
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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de ayrılık gerçekleşiyor! Ülkesinden talibi çıktı

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de gözler transfer çalışmalarına çevrilmiş durumda.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de ayrılık gerçekleşiyor! Ülkesinden talibi çıktı

Teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho'yu getiren Kanarya, kadro planlamasına devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de ayrılık gerçekleşiyor! Ülkesinden talibi çıktı

Yönetim takıma dahil olacak isimler için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de ayrılık gerçekleşiyor! Ülkesinden talibi çıktı

Öte yandan sarı lacivertlilerde gözler bir yandan da ayrılacak futbolcularda.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de ayrılık gerçekleşiyor! Ülkesinden talibi çıktı

Bu doğrultuda Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı. O ismin yeni sezon öncesi ülkesine dönmek üzere olduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de ayrılık gerçekleşiyor! Ülkesinden talibi çıktı

Fenerbahçe'de Jorge Jesus döneminde 5.2 milyon Euro bonservisle transfer edilen Luan Peres, sakatlıklardan yakasını kurtaramadı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de ayrılık gerçekleşiyor! Ülkesinden talibi çıktı

Sarı lacivertli formayı sadece 23 kez giyebilen ve geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında lisansı çıkarılmayan Brezilyalı stoper ile yeni sezonda devam edilmeyecek.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de ayrılık gerçekleşiyor! Ülkesinden talibi çıktı

PALMEIRAS İSTİYOR

Brezilya basınında yer alan habere göre, Fenerbahçe ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Luan Peres'i Palmeiras'ın transfer etmek istediği bildirildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de ayrılık gerçekleşiyor! Ülkesinden talibi çıktı

Fenerbahçe'nin bu ayrılığa onay vermesi ve Brezilya stoperin kariyerini ülkesinde sürdürmesi bekleniyor.

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