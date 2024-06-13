TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de ayrılık gerçekleşiyor! Ülkesinden talibi çıktı
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlama çalışmaları büyük bir titizlikle yapılıyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporuna göre hareket eden sarı-lacivertlilerde transferler kadar ayrılacak isimler de önem taşıyor. Peş peşe vedaların yaşanacağı Kanarya'da o futbolcuya ülkesinden talip çıktı. İşte detaylar...
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Öte yandan sarı lacivertlilerde gözler bir yandan da ayrılacak futbolcularda.
Bu doğrultuda Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı. O ismin yeni sezon öncesi ülkesine dönmek üzere olduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe'de Jorge Jesus döneminde 5.2 milyon Euro bonservisle transfer edilen Luan Peres, sakatlıklardan yakasını kurtaramadı.
Sarı lacivertli formayı sadece 23 kez giyebilen ve geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında lisansı çıkarılmayan Brezilyalı stoper ile yeni sezonda devam edilmeyecek.
PALMEIRAS İSTİYOR
Brezilya basınında yer alan habere göre, Fenerbahçe ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Luan Peres'i Palmeiras'ın transfer etmek istediği bildirildi.
Fenerbahçe'nin bu ayrılığa onay vermesi ve Brezilya stoperin kariyerini ülkesinde sürdürmesi bekleniyor.
FENERBAHÇE RAKAMLARI
Brezilyalı savunmacı, Fenerbahçe ile çıktığı 23 resmi müsabakada 1 gol ve 1 asist üretmeyi başardı.
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