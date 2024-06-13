TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de ayrılık gerçekleşiyor! Ülkesinden talibi çıktı

Öte yandan sarı lacivertlilerde gözler bir yandan da ayrılacak futbolcularda.

Bu doğrultuda Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı. O ismin yeni sezon öncesi ülkesine dönmek üzere olduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar...