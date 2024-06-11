FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho'dan flaş Ferdi Kadıoğlu talebi!
Fenerbahçe'de takımın başına Jose Mourinho'nun gelmesinin ardından sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde son olarak tecrübeli çalıştırıcının Ferdi Kadıoğlu hakkındaki o talebi gündem oldu. İşte detaylar...
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Takviyeler ise bu görüşmelerin ardından yapılacak. Fenerbahçe'yi haftalardır izleyen ve takip eden Jose Mourinho, kalacak ve gidecekleri kafasında oturtmaya çalışıyor...
Yönetime birçok rapor sunan Portekizli teknik adam, öncelikli olarak eldeki oyuncuların raporunu verdi.
Sabah'ın haberine göre; Jose Mourinho sağ veya sol beklerinden bir tanesinin oldukça hücumcu bir isim olmasını istiyor.
Eldeki isimlerden Ferdi Kadıoğlu'nu çok beğenen Mourinho, ne olursa olsun Ferdi bizimle kalmalı ve devam etmeli söyleminde bulundu.
FERDİ KADIOĞLU KİMDİR?
Ferdi Kadıoğlu, 7 Ekim 1999'de Hollanda'nın Arnhem kentinde dünyaya geldi.
Futbola ESA Youth altyapısında başlayan Ferdi, 2008 yazında NEC Altyapı'ya geçti.
Tüm yaş kategorilerinde forma giyen Ferdi Kadıoğlu, 2016 yazında NEC Nijmegen'le profesyonel sözleşmeye imza attı.
Burada başarılı bir 2 yıl geçiren milli oyuncu, 2018 yazında 1.4 milyon Euro'ya Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.
Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek Ferdi Kadıoğlu'nun güncel piyasa değeri ise 21 milyon Euro...
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