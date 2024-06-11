Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho'dan flaş Ferdi Kadıoğlu talebi!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho'dan flaş Ferdi Kadıoğlu talebi!

Fenerbahçe'de takımın başına Jose Mourinho'nun gelmesinin ardından sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde son olarak tecrübeli çalıştırıcının Ferdi Kadıoğlu hakkındaki o talebi gündem oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2024 Salı 06:50
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho'dan flaş Ferdi Kadıoğlu talebi!

Seçim sonrasında yeni yönetim de hemen kolları sıvadı. Sarı-lacivertlilerde ilk hedef mevcut kadroyu korumak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho'dan flaş Ferdi Kadıoğlu talebi!

Bu bağlamda transfer teklifleri alan oyuncuların menajerleriyle ve EURO 2024 sonrası da futbolcularla özel bir toplantı yapılacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho'dan flaş Ferdi Kadıoğlu talebi!

Yönetim, Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Oosterwolde'nin menajerleri ile görüşmelere başlayacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho'dan flaş Ferdi Kadıoğlu talebi!

Takviyeler ise bu görüşmelerin ardından yapılacak. Fenerbahçe'yi haftalardır izleyen ve takip eden Jose Mourinho, kalacak ve gidecekleri kafasında oturtmaya çalışıyor...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho'dan flaş Ferdi Kadıoğlu talebi!

Yönetime birçok rapor sunan Portekizli teknik adam, öncelikli olarak eldeki oyuncuların raporunu verdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho'dan flaş Ferdi Kadıoğlu talebi!

Sabah'ın haberine göre; Jose Mourinho sağ veya sol beklerinden bir tanesinin oldukça hücumcu bir isim olmasını istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho'dan flaş Ferdi Kadıoğlu talebi!

Eldeki isimlerden Ferdi Kadıoğlu'nu çok beğenen Mourinho, ne olursa olsun Ferdi bizimle kalmalı ve devam etmeli söyleminde bulundu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho'dan flaş Ferdi Kadıoğlu talebi!

FERDİ KADIOĞLU KİMDİR?

Ferdi Kadıoğlu, 7 Ekim 1999'de Hollanda'nın Arnhem kentinde dünyaya geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho'dan flaş Ferdi Kadıoğlu talebi!

Futbola ESA Youth altyapısında başlayan Ferdi, 2008 yazında NEC Altyapı'ya geçti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho'dan flaş Ferdi Kadıoğlu talebi!

Tüm yaş kategorilerinde forma giyen Ferdi Kadıoğlu, 2016 yazında NEC Nijmegen'le profesyonel sözleşmeye imza attı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho'dan flaş Ferdi Kadıoğlu talebi!

Burada başarılı bir 2 yıl geçiren milli oyuncu, 2018 yazında 1.4 milyon Euro'ya Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho'dan flaş Ferdi Kadıoğlu talebi!

Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek Ferdi Kadıoğlu'nun güncel piyasa değeri ise 21 milyon Euro...

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