Haberler Fenerbahçe Yıldırım kongreyi terk etti

Yıldırım kongreyi terk etti

Divan başkanlığı seçimine tepki göstererek kongreyi terk eden başkan adayı Aziz Yıldırım, “Oldu bittiye getirildi, gördünüz. Ben orada kalsaydım kavga çıkacaktı. Olaylar daha büyüyecekti. Ben ayrılmasaydım Fenerbahçe’ye zarar olacaktı” dedi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2024 Pazar 06:50
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Yıldırım kongreyi terk etti

Fenerbahçe'nin olağan genel kurulunda divan başkanlığı seçimine tepki gösteren Aziz Yıldırım, "1 dakika beni dinleyin Fenerbahçeliler. Fenerbahçe'ye yakışır bir kongre olsun. Yapılan seçim gayrı demokratik bir seçim oldu. Ben buradan ayrılıyorum. Oy atamaya geleceğim" diyerek kongreyi terk etti. Ayrıldıktan sonra konuşan Aziz Yıldırım şunları söyledi: "Divan başkanlığı seçiminin nasıl oldu bittiye getirildiğini hepiniz gördünüz. Delegelerin tepkisi oldukça ve bunlar büyüdükçe ortalık gerildi.

DÜZELTMEK İÇİN BİR ŞEY YAPMADILAR

Yer yer kavgalar çıktı. Görevli adı altında da içeri insanlar alınmıştır. Platforma giderek Sayın Ali Koç ve divandan bu gidişe bir çözüm bulmalarını istedim. Ali Bey'e yöneldim, elini sıktım. 'Böyle giderse kavga çıkacak başkan' dedim, 'Gerekirse kavga ederim' dedi. Biz 'ortalığı sakinleştirelim' diyoruz, Ali Bey 'Kavga edelim' diyor. Benim orada kalmam Fenerbahçe'ye zarar verecekti, kavga çıkacaktı. Olaylar büyüyecekti. Onu engellemek için ayrıldım. Düzeltmek için hiçbir şey yapmadılar."

KULÜBÜN SAHİBİ GİBİ...

Aziz Yıldırım, "Bu provokasyonları yapanlar yarın bir gün kulübün sahibi gibi davranırsa ben hiç şaşırmayacağım. Herkes bunu düşünerek oy kullansın. Bir seçimi kazanmak uğruna camiayı birbirine düşürmek asla benim rıza göstereceğim bir şey olamaz. Kavgayı kışkırtanları Fenerbahçelilerin vicdanına bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

ÇEKİLMEK YOK

Aziz Yıldırım, "Çekilmeyeceğim, yarın (bugün) statta olacağım. Çekilmek falan yok. Birbirimizle kavga edersek, gücümüzü kaybederiz. Babamın bir lafı vardır 'Korkaklar her gün, cesurlar bir gün ölür' diye. Biz kimlerle mücadele etmiş adamız" dedi.

50 MİLYON DOLAR VERECEĞİM

Aziz Yıldırım: "Sürprizim vardı, konuşsaydım. Divana 50 milyon dolar teminat mektubu getirecektim, 'Şampiyon yapamazsam bunu Fenerbahçe'ye hibe ediyorum' diyecektim."

NEDEN TERK ETTİ?

Genel kurulun divan başkanlığı için Şekip Mosturoğlu ve Vefa Küçük, üyelerin oylarına sunuldu. Yönetici Fethi Pekin, Vefa Küçük için oylama yaptırdıktan sonra 'İkinci oylamaya gerek kalmadı' dedi ve Vefa Küçük'ün seçimi yöneteceğini söyledi. Aziz Yıldırım ise adil davranılmadığını gerekçe göstererek stattan ayrıldı.

KISA KISA SATIR BAŞLARI

* Mourinho üzerinden fayda sağlamak yanlıştır. Mourinho, Fenerbahçe'nin teknik direktörüdür.

* Holdinglerin takımı Fenerbahçe mi yoksa halkın takımı Fenerbahçe mi? Bunu oylayacağız.

* Ben de sabah erken saatlerden itibaren orada olacağım ve seçim bitene kadar da oradan ayrılmayacağım.

* Bizim derdimiz seçimi kazanmak değil, Fenerbahçe'nin kazanması. * Delegeler karar versin. 'Şekip Bey ile çalışmayacağım' diyor. Seçilerek gelmiş adam oraya, böyle saçma şey mi olur?

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