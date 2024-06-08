Damien Comolli ülkesinde tutuklandı

Ligue 1 takımlarından Toulouse'un kulüp başkanlığını yapan Fransız futbol adamı sürpriz bir şekilde tutuklandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ilk döneminde sarı-lacivertli takımda sportif direktörlük görevini yürüten ve şu anda Ligue 1 takımlarından Toulouse'un kulüp başkanlığını yapan Fransız futbol adamı Damien Comolli, devam eden 'sahte menajer' soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Le Parisien'in haberine göre Comolli son olarak PSG'yi çalıştıran dünyaca ünlü teknik direktör Christophe Galtier'in evlatlık oğlu John Valovic-Galtier'in de adının karışabileceği 'sahte menajerler' soruşturması kapsamında göz altına alındı.

L'Équipe'in haberine göre Çarşamba günü, sahte spor menajerlerine yönelik bir soruşturma kapsamında futbol dünyasından çok sayıda menajer ve aracı tutuklandı. Bu soruşturmanın merkezinde, Andy Delort'un 2021 yılında OGC Nice'e transferinde rol oynayan John Valovic-Galtier yer alıyor.