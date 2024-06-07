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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Mourinho sonrası 3 imza yolda! Seçim sonrası açıklanacak

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'nun gelişi sonrası transferde şaha kalktı. Sarı-lacivertliler, 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek Olağan Seçimli Genel Kurul sonrası 3 imzayı açıklayacak. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2024 Cuma 13:21 Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2024 Cuma 13:23
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Mourinho sonrası 3 imza yolda! Seçim sonrası açıklanacak

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'ın arkasında ikinci sırada tamamlayan Kanarya'da, teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Mourinho sonrası 3 imza yolda! Seçim sonrası açıklanacak

99 puan toplayan ve 99 gol atarak kırılmadık rekor bırakmayan Kartal, yine de Galatasaray'ın arkasında kalınca veda kaçınılmaz oldu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Mourinho sonrası 3 imza yolda! Seçim sonrası açıklanacak

İsmail Kartal'a teşekkür ederek yollarını ayıran sarı lacivertlilerde, teknik direktörlük koltuğuna dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho getirildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Mourinho sonrası 3 imza yolda! Seçim sonrası açıklanacak

Real Madrid ve Borussia Dortmund arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finaline yorumcu olarak katılan Jose Mourinho, burada yaptığı tanıtımla Fenerbahçe'nin ismini de tüm dünyaya yeniden duyurdu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Mourinho sonrası 3 imza yolda! Seçim sonrası açıklanacak

Ardından İstanbul'a gelen ve kendisini 2+1 yıllığına sarı lacivertlilere bağlayan sözleşmeye imza atan Jose Mourinho'ya eşi benzeri görülmemiş bir imza töreni düzenlendi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Mourinho sonrası 3 imza yolda! Seçim sonrası açıklanacak

Yaklaşık 30 bin taraftarın akın ettiği imza töreninde, Portekizli teknik adam taraftarları heyecanlandıran açıklamalara da imza attı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Mourinho sonrası 3 imza yolda! Seçim sonrası açıklanacak

Mourinho "Bu forma benim derim gibi. Sizin hayalleriniz artık benim hayallerim." diyerek, taraftarların yeni sezonu iple çekmesine neden oldu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Mourinho sonrası 3 imza yolda! Seçim sonrası açıklanacak

MALİYETİ AÇIKLANDI

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun imzasının ardından en çok tartışılan konulardan birisi de maaş konusuydu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Mourinho sonrası 3 imza yolda! Seçim sonrası açıklanacak

Aziz Yıldırım, Mourinho ile 15 milyon euroya anlaştıklarını belirtirken, mevcut başkan Ali Koç, Portekizli teknik adamın maaşının 12 milyon euro olduğunu açıkladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Mourinho sonrası 3 imza yolda! Seçim sonrası açıklanacak

Ayrıca Jose Mourinho'nun sözleşmesinde bazı bonus maddelerinin de yer aldığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Mourinho sonrası 3 imza yolda! Seçim sonrası açıklanacak

GÖZLER TRANSFERLERE ÇEVRİLDİ

Fenerbahçe'de Mourinho'nun takımın başına geçmesinin ardından nasıl bir transfer politikası izleneceği de merak konusu oldu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Mourinho sonrası 3 imza yolda! Seçim sonrası açıklanacak

Mevcut kadroyu korumayı planlayan yönetim, 3-4 yıldız takviyesiyle de Avrupa'da kupa kazanabilecek bir kadro kurma hedefi içerisinde.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Mourinho sonrası 3 imza yolda! Seçim sonrası açıklanacak

Ancak yabancı sınırının gelecek sezon 12'ye düşmesi sarı lacivertlileri biraz zorlayacak. Mourinho, bu konu hakkında da 'Bunları çözmek için buradayım' diyerek taraftara rahat nefes aldırdı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Mourinho sonrası 3 imza yolda! Seçim sonrası açıklanacak

GİDECEKLER BELİRLENİYOR

Fenerbahçe sezon başında 10'un üzerinde isimle yollarını ayırmayı planlıyor. Bunların başında kiralık gönderilen isimler geliyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Mourinho sonrası 3 imza yolda! Seçim sonrası açıklanacak

Kanarya; Joao Pedro, Crespo ve Lincoln Henrique ile yola devam etmeyecek. Ayrıca Samet Akaydin ve Umut Nayir de kadroda tutulmayı planlanmayan oyuncular arasında.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Mourinho sonrası 3 imza yolda! Seçim sonrası açıklanacak

Mevcut kadrodan ise Ryan Kent, Miha Zajc, Serdar Aziz, Luan Peres ve Mert Hakan Yandaş topun ağzındaki isimler.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Mourinho sonrası 3 imza yolda! Seçim sonrası açıklanacak

YILDIZ YAĞACAK

Fenerbahçe takımdan ayrılacak isimlerin belirlenmesinin ardından ise transferde resmi imzalara geçmeyi planlıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Mourinho sonrası 3 imza yolda! Seçim sonrası açıklanacak

Kanarya'da ilk iş ise iç transferde sıkıntıyı ortadan kaldırmak. Kanarya bu bağlamda 2 yıldızıyla anlaşmayı tamamladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Mourinho sonrası 3 imza yolda! Seçim sonrası açıklanacak

İRFAN VE OSAYI KALIYOR

Fenerbahçe'de geride kalan sezonun etkili isimlerinden olan İrfan Can Kahveci ve Osayi Samuel ile sözleşme yenileniyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Mourinho sonrası 3 imza yolda! Seçim sonrası açıklanacak

İki yıldız ile de anlaşma sağlanırken imzalar, başkanlık seçimleri sonrasında duyurulacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Mourinho sonrası 3 imza yolda! Seçim sonrası açıklanacak

LEVENT MERCAN GÜN SAYIYOR!

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'nin dış transferdeki ilk hamlesi de Levent Mercan olacak. Karagümrük ile her konuda anlaşan sarı lacivertliler, transferi pencere açılır açılmaz duyurmayı hedefliyor.

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