Fenerbahçe'de transfer şov! 5 yıldız imzaya
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'de sezonu ikinci sırada bitiren Fenerbahçe'de transfer operasyonu için düğmeye basıldı. Gelecek sezona oldukça iddialı bir giriş yapmayı planlayan sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü yıldızları listesine aldı. İlk bombasını Belçikalı golcü Romelu Lukaku ile patlatmak isteyen Kanarya, 4 yıldızın daha transferini bitirerek şov yapma peşinde. İşte gündem yaratan gelişmelerin detayları...
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AZİZ YILDIRIM ROMELU LUKAKU TRANSFERİNİ BİTİRİYOR!
Fenerbahçe'nin eski efsane başkanı Aziz Yıldırım, önceki döneminde olduğu gibi yıldız transferleri ayağını tozuyla takıma katmak için seçim gününden zaferle ayrılmayı bekliyor.
Aktarılana göre Yıldırım, bonservisi Chelsea'de bulunan Romelu Lukaku ile anlaşma aşamasında.
Belçikalı golcü, Aziz Yıldırım'ın seçimi kazanması durumunda sarı lacivertli formayı giyecek.
İNGİLTERE'DEN SAĞ BEK İLE GÖRÜŞÜLÜYOR
Aziz Yıldırım'ın kadroya yapacağı takviyeler ise Lukaku ile sınırlı kalmayacak.
Eski başkanın İngiltere'de bir sağ bek ile görüştüğü, 10 numara, defansif orta saha ve stoper bölgeleri için de görüşmeleri hızla gerçekleştirdiği öğrenildi.
LUKAKU'NUN SEZON KARNESİ
Sezonu Roma'da kiralık olarak geçiren Romelu Lukaku, İtalyan ekibinde forma giydiği 47 maçta 21 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
31 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeri ise 30 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.
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