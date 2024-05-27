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Fenerbahçe'de transfer şov! 5 yıldız imzaya

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'de sezonu ikinci sırada bitiren Fenerbahçe'de transfer operasyonu için düğmeye basıldı. Gelecek sezona oldukça iddialı bir giriş yapmayı planlayan sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü yıldızları listesine aldı. İlk bombasını Belçikalı golcü Romelu Lukaku ile patlatmak isteyen Kanarya, 4 yıldızın daha transferini bitirerek şov yapma peşinde. İşte gündem yaratan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2024 Pazartesi 19:53
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Fenerbahçe'de transfer şov! 5 yıldız imzaya

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi yaklaşırken mevcut aday ve eski başkan Aziz Yıldırım, büyük bir transfer harekatı düzenliyor.

Fenerbahçe'de transfer şov! 5 yıldız imzaya

Yıldırım, sarı lacivertlilere bir kez daha başkan seçilmesi durumunda ilk bombayı santrfor bölgesi için patlatacak.

Fenerbahçe'de transfer şov! 5 yıldız imzaya

Akşam'ın haberine göre, o isim ise Belçika futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli isimlerden olan Romelu Lukaku olacak.

Fenerbahçe'de transfer şov! 5 yıldız imzaya

AZİZ YILDIRIM ROMELU LUKAKU TRANSFERİNİ BİTİRİYOR!

Fenerbahçe'nin eski efsane başkanı Aziz Yıldırım, önceki döneminde olduğu gibi yıldız transferleri ayağını tozuyla takıma katmak için seçim gününden zaferle ayrılmayı bekliyor.

Fenerbahçe'de transfer şov! 5 yıldız imzaya

Aktarılana göre Yıldırım, bonservisi Chelsea'de bulunan Romelu Lukaku ile anlaşma aşamasında.

Fenerbahçe'de transfer şov! 5 yıldız imzaya

Belçikalı golcü, Aziz Yıldırım'ın seçimi kazanması durumunda sarı lacivertli formayı giyecek.

Fenerbahçe'de transfer şov! 5 yıldız imzaya

İNGİLTERE'DEN SAĞ BEK İLE GÖRÜŞÜLÜYOR

Aziz Yıldırım'ın kadroya yapacağı takviyeler ise Lukaku ile sınırlı kalmayacak.

Fenerbahçe'de transfer şov! 5 yıldız imzaya

Eski başkanın İngiltere'de bir sağ bek ile görüştüğü, 10 numara, defansif orta saha ve stoper bölgeleri için de görüşmeleri hızla gerçekleştirdiği öğrenildi.

Fenerbahçe'de transfer şov! 5 yıldız imzaya

LUKAKU'NUN SEZON KARNESİ

Sezonu Roma'da kiralık olarak geçiren Romelu Lukaku, İtalyan ekibinde forma giydiği 47 maçta 21 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

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