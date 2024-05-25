Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe para basacak! 4 yıldızdan 69 milyon euro

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe para basacak! 4 yıldızdan 69 milyon euro

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de şampiyonluk umutlarını son haftaya taşımayı başaran Fenerbahçe'de gelecek sezon planlamaları sürüyor. Transferde dünyaca ünlü yıldızları gündemine alan sarı-lacivertlilerde ayrılacak isimler de netleşmeye başladı. Fenerbahçe yönetimi, Avrupa'dan talipleri çıkan 4 oyuncudan kasasına ciddi bir gelir koymaya hazırlanıyor. İşte o yıldızlar ve yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2024 Cumartesi 15:26
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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe para basacak! 4 yıldızdan 69 milyon euro

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, hafta sonuna odaklanmış durumda. İstanbulspor'u konuk edecek sarı-lacivertlilerin bir gözü de Konya'da olacak. 3 puan amaçlayan Kanarya'nın şampiyon olabilmesi için Galatasaray'ın da Konyaspor'a yenilmesi gerekiyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe para basacak! 4 yıldızdan 69 milyon euro

Son maçlardan çıkacak sonuca göre kaderi belli olacak sarı-lacivertlilerde yaz transfer sezonu için de düğmeye basılacak.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe para basacak! 4 yıldızdan 69 milyon euro

Hedefteki yıldızlarla görüşmelerini sürdüren yönetim, sezonun sona ermesiyle birlikte girişimlerini hızlandıracak.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe para basacak! 4 yıldızdan 69 milyon euro

Kanarya'da yapılacak takviyeler kadar mevcut oyuncuların son durumu da büyük önem taşıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe para basacak! 4 yıldızdan 69 milyon euro

Bu sezon gösterdikleri performansla dikkat çeken birçok yıldızın Avrupa'dan talipleri bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe para basacak! 4 yıldızdan 69 milyon euro

Fenerbahçe'de ayrılacak isimlerin netleşmesiyle transfer operasyonu da şekillenmiş olacak.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe para basacak! 4 yıldızdan 69 milyon euro

4 YILDIZDAN DEV GELİR!
Sarı-lacivertlilerde 4 yıldız oyuncuya gelen ciddi teklifler sonrası ayrılık ihtimali artmış durumda.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe para basacak! 4 yıldızdan 69 milyon euro

Yaşanması beklenen vedaların ardından Fenerbahçe kasasına yaklaşık 69 milyon euro koyacak.

İşte o isimler ve yaşanan gelişmelerin detayları...

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe para basacak! 4 yıldızdan 69 milyon euro

İRFAN CAN KAHVECİ 15 MİLYON EURO
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcularından İrfan Can Kahveci, özellikle İspanyol ekiplerinin radarında bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe para basacak! 4 yıldızdan 69 milyon euro

Sarı-lacivertlilerde kariyer sezonunu yaşayan 28 yaşındaki oyuncu, 18 gol ve 12 asistle dikkat çekti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe para basacak! 4 yıldızdan 69 milyon euro

Futboluyla adından söz ettiren İrfan Can'dan 15 milyon euro bonservis bekleniyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe para basacak! 4 yıldızdan 69 milyon euro

İSMAİL YÜKSEK 12 MİLYON EURO
Bu sezonki performansıyla göz dolduran İsmail Yüksek'e Fransa Ligue 1 ekibi Lyon ve Almanya Bundesliga temsilcisi Bayer Leverkusen ilgi gösteriyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe para basacak! 4 yıldızdan 69 milyon euro

Fransız ekibi Lyon, yıldız oyuncu için 12 milyon euro'yu gözden çıkardı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe para basacak! 4 yıldızdan 69 milyon euro

Bundesliga'yı şampiyon tamamlayan Leverkusen'in de sezon sonunda sarı-lacivertlilerin kapısını çalacağı ifade ediliyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe para basacak! 4 yıldızdan 69 milyon euro

FERDİ KADIOĞLU 22 MİLYON EURO
Fenerbahçeli taraftarların sevgilisi konumunda olan Ferdi Kadıoğlu'nun da sezon sonunda veda etmesi bekleniyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe para basacak! 4 yıldızdan 69 milyon euro

Kariyerine Avrupa'da devam etme kararı alan yıldız isme İngiltere Premier Lig ekipleri kanca attı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe para basacak! 4 yıldızdan 69 milyon euro

Uzun süredir Arsenal'ın radarında olan Ferdi Kadıoğlu'na şimdi de West Ham United'ın talip olduğu belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe para basacak! 4 yıldızdan 69 milyon euro

West Ham'ın Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe Kulübü'ne 22 milyon euro önereceği iddia edildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe para basacak! 4 yıldızdan 69 milyon euro

SEBASTIAN SZYMANSKI 20 MİLYON EURO
Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla en fazla dikkat çeken isimlerden biri olan Sebastian Szymanski'nin ciddi talipleri var.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe para basacak! 4 yıldızdan 69 milyon euro

Tottenham ve Sevilla ve Napoli'nin Szymanski'yi yakından takip ettiği öne sürülüyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe para basacak! 4 yıldızdan 69 milyon euro

Polonyalı yıldız için konuşulan bonservis bedelinin 20 milyon euro olduğu bildirildi.

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