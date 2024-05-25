TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe para basacak! 4 yıldızdan 69 milyon euro
Son dakika spor haberi: Süper Lig'de şampiyonluk umutlarını son haftaya taşımayı başaran Fenerbahçe'de gelecek sezon planlamaları sürüyor. Transferde dünyaca ünlü yıldızları gündemine alan sarı-lacivertlilerde ayrılacak isimler de netleşmeye başladı. Fenerbahçe yönetimi, Avrupa'dan talipleri çıkan 4 oyuncudan kasasına ciddi bir gelir koymaya hazırlanıyor. İşte o yıldızlar ve yaşanan gelişmelerin detayları...
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Kanarya'da yapılacak takviyeler kadar mevcut oyuncuların son durumu da büyük önem taşıyor.
Bu sezon gösterdikleri performansla dikkat çeken birçok yıldızın Avrupa'dan talipleri bulunuyor.
Fenerbahçe'de ayrılacak isimlerin netleşmesiyle transfer operasyonu da şekillenmiş olacak.
4 YILDIZDAN DEV GELİR!
Sarı-lacivertlilerde 4 yıldız oyuncuya gelen ciddi teklifler sonrası ayrılık ihtimali artmış durumda.
Yaşanması beklenen vedaların ardından Fenerbahçe kasasına yaklaşık 69 milyon euro koyacak.
İşte o isimler ve yaşanan gelişmelerin detayları...
İRFAN CAN KAHVECİ 15 MİLYON EURO
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcularından İrfan Can Kahveci, özellikle İspanyol ekiplerinin radarında bulunuyor.
Sarı-lacivertlilerde kariyer sezonunu yaşayan 28 yaşındaki oyuncu, 18 gol ve 12 asistle dikkat çekti.
Futboluyla adından söz ettiren İrfan Can'dan 15 milyon euro bonservis bekleniyor.
İSMAİL YÜKSEK 12 MİLYON EURO
Bu sezonki performansıyla göz dolduran İsmail Yüksek'e Fransa Ligue 1 ekibi Lyon ve Almanya Bundesliga temsilcisi Bayer Leverkusen ilgi gösteriyor.
Fransız ekibi Lyon, yıldız oyuncu için 12 milyon euro'yu gözden çıkardı.
Bundesliga'yı şampiyon tamamlayan Leverkusen'in de sezon sonunda sarı-lacivertlilerin kapısını çalacağı ifade ediliyor.
FERDİ KADIOĞLU 22 MİLYON EURO
Fenerbahçeli taraftarların sevgilisi konumunda olan Ferdi Kadıoğlu'nun da sezon sonunda veda etmesi bekleniyor.
Kariyerine Avrupa'da devam etme kararı alan yıldız isme İngiltere Premier Lig ekipleri kanca attı.
Uzun süredir Arsenal'ın radarında olan Ferdi Kadıoğlu'na şimdi de West Ham United'ın talip olduğu belirtildi.
West Ham'ın Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe Kulübü'ne 22 milyon euro önereceği iddia edildi.
SEBASTIAN SZYMANSKI 20 MİLYON EURO
Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla en fazla dikkat çeken isimlerden biri olan Sebastian Szymanski'nin ciddi talipleri var.
Tottenham ve Sevilla ve Napoli'nin Szymanski'yi yakından takip ettiği öne sürülüyor.
Polonyalı yıldız için konuşulan bonservis bedelinin 20 milyon euro olduğu bildirildi.
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