TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe para basacak! 4 yıldızdan 69 milyon euro

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, hafta sonuna odaklanmış durumda. İstanbulspor'u konuk edecek sarı-lacivertlilerin bir gözü de Konya'da olacak. 3 puan amaçlayan Kanarya'nın şampiyon olabilmesi için Galatasaray'ın da Konyaspor'a yenilmesi gerekiyor.