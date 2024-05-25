Fenerbahçe'de kritik toplantı! İsmail Kartal ve futbolcular...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Geçtiğimiz hafta deplasmanda lider Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek şampiyonluk umudunu son haftaya taşıyan Fenerbahçe'de gözler pazar günü oynanacak İstanbulspor maçına çevrildi. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, son maç öncesi öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Galatasaray'ı deplasmanda yenerek taraftarlarına ve camiasına tarihi anlar yaşatan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, hafta başından bu yana beyin yıkıyor.
Öğrencileriyle motivasyon toplantıları yapan 62 yaşındaki çalıştırıcı, pazar günü oynanacak olan İstanbulspor maçından sonra şampiyon olacaklarına inanıyor.
Oyuncularına da bunu aşılayan tecrübeli teknik adam dün, "Ben şampiyon olacağımıza inanıyorum, siz de inanın" diyerek seslendi.
Konyaspor'un Galatasaray'ı yenebileceğini söyleyen Kartal, "Onlara çok ağır bir darbe vurduk ve moralleri, psikolojileri yerle bir oldu.
Konsantrasyon sorunu yaşayacaklar. Biz nasıl puan kaybettiysek onlar da kaybedecek ve biz mucizeyi gerçekleştirip, hakkımız olan şampiyonluğu alacağız.
Gerçek şampiyonun biz olduğunu zaten ispatladık. Taraftarımız için camiamız için ve yönetimimiz için şampiyonluğa inanın. Zafer inananlarındır unutmayın" dedi.
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