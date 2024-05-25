Fenerbahçe'de kritik toplantı! İsmail Kartal ve futbolcular...

Konyaspor'un Galatasaray'ı yenebileceğini söyleyen Kartal, "Onlara çok ağır bir darbe vurduk ve moralleri, psikolojileri yerle bir oldu.

Konsantrasyon sorunu yaşayacaklar. Biz nasıl puan kaybettiysek onlar da kaybedecek ve biz mucizeyi gerçekleştirip, hakkımız olan şampiyonluğu alacağız.