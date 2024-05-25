Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan istifa kararı! Yeni hoca kim olacak?
Son dakika spor haberi: Süper Lig'de oynanan dev derbide Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, şampiyonluk umutlarını son maça taşıdı. İstanbulspor'u mağlup ederek sarı-kırmızılıların Konyaspor'a yenilmesini bekleyecek olan Kanarya'da kritik karşılaşma öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın İstanbulspor maçı sonrası şampiyonluğun gelmemesi durumunda istifa edeceği iddia edildi. İşte yaşanan gelişmenin detayları...
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Son haftaya Galatasaray'ın 3 puan gerisinde giren Fenerbahçe'de Kartal'ın, İstanbulspor maçından sonra şampiyonluk gelmediği taktirde görevi bırakacağı iddia edildi.
İsmail hocanın eleştirilere bir tepki olarak böyle bir karar alacağı öne sürüldü.
Tecrübeli teknik adamın ayrıca iki başkan adayı Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın önünü açmak için de böyle bir karar alacağı konuşuluyor.
Bilindiği gibi Aziz Yıldırım ve Ali Koç, bu süreçte yabancı teknik adamlarla görüşmeler yapıyor.
Yıldırım, Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile görüştüğünü açıkladı.
Hatta göreve gelmeleri durumunda dünyaca teknik adama teklif götüreceği konuşuluyor.
Mevcut başkan Ali Koç ise Milan'dan ayrılan İtalyan teknik adam Stefano Pioli ve başka hocalarla da görüşmelerini sürdürüyor.
57 MAÇ 43 GALİBİYET
İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe bu sezon 57 maçta 43 galibiyet elde etti.
Tecrübeli teknik adam, 2.39 puan ortalaması yakaladı.
Süper Lig'de 37 maçta sadece 1 yenilgi aldı.
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