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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan istifa kararı! Yeni hoca kim olacak?

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de oynanan dev derbide Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, şampiyonluk umutlarını son maça taşıdı. İstanbulspor'u mağlup ederek sarı-kırmızılıların Konyaspor'a yenilmesini bekleyecek olan Kanarya'da kritik karşılaşma öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın İstanbulspor maçı sonrası şampiyonluğun gelmemesi durumunda istifa edeceği iddia edildi. İşte yaşanan gelişmenin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2024 Cumartesi 14:15
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan istifa kararı! Yeni hoca kim olacak?

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın İstanbulspor maçından sonra radikal bir karar alacağı konuşuluyor.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan istifa kararı! Yeni hoca kim olacak?

Tecrübeli teknik adam, bu sezon sarı lacivertliler ile 96 puan toplamış ve kulüp rekoru kırmıştı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan istifa kararı! Yeni hoca kim olacak?

Takvim'de yer alan habere göre İsmail Kartal, rekorlara rağmen belirli bir kesim tarafından istenmeyen adam ilan edildi.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan istifa kararı! Yeni hoca kim olacak?

Son haftaya Galatasaray'ın 3 puan gerisinde giren Fenerbahçe'de Kartal'ın, İstanbulspor maçından sonra şampiyonluk gelmediği taktirde görevi bırakacağı iddia edildi.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan istifa kararı! Yeni hoca kim olacak?

İsmail hocanın eleştirilere bir tepki olarak böyle bir karar alacağı öne sürüldü.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan istifa kararı! Yeni hoca kim olacak?

Tecrübeli teknik adamın ayrıca iki başkan adayı Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın önünü açmak için de böyle bir karar alacağı konuşuluyor.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan istifa kararı! Yeni hoca kim olacak?

Bilindiği gibi Aziz Yıldırım ve Ali Koç, bu süreçte yabancı teknik adamlarla görüşmeler yapıyor.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan istifa kararı! Yeni hoca kim olacak?

Yıldırım, Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile görüştüğünü açıkladı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan istifa kararı! Yeni hoca kim olacak?

Hatta göreve gelmeleri durumunda dünyaca teknik adama teklif götüreceği konuşuluyor.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan istifa kararı! Yeni hoca kim olacak?

Mevcut başkan Ali Koç ise Milan'dan ayrılan İtalyan teknik adam Stefano Pioli ve başka hocalarla da görüşmelerini sürdürüyor.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan istifa kararı! Yeni hoca kim olacak?

57 MAÇ 43 GALİBİYET

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe bu sezon 57 maçta 43 galibiyet elde etti.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan istifa kararı! Yeni hoca kim olacak?

Tecrübeli teknik adam, 2.39 puan ortalaması yakaladı.

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