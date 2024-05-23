Mert Hakan Yandaş takımda kalacak mı? Fenerbahçe'nin kararı...

Ali Koç'un "Ben seçilirsem sözleşmen hazır" dediği ve Mert'in de bunu kabul ettiği öğrenildi. Ali Koç, 9 Haziran'daki genel kurulda yeniden başkan seçilmesi halinde Mert Hakan Yandaş'la 4 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.