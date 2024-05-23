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Fenerbahçe'nin İstanbulspor maçı hazırlıkları sürüyor!

Süper Lig'in 38. haftasında Fenerbahçe evinde İstanbulspor'u ağırlayacak. Sarı lacivertliler maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde sürdürdü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2024 Perşembe 14:52
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Fenerbahçe'nin İstanbulspor maçı hazırlıkları sürüyor!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında 26 Mayıs Pazar günü sahasında oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan çalışma; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, İstanbulspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı çalışma ile devam edecek.

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