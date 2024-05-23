FENERBAHÇE HABERLERİ - Dusan Tadic istatistikleriyle zirvede yer aldı!
Sezon başında Ajax'tan transfer edilen Dusan Tadic Fenerbahçe'deki performansıyla büyük beğeni topladı. Sırp yıldız, istatistikleriyle Süper Lig'in zirvesinde yer aldı. İşte detaylar...
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Tadic'i ise Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu izledi.
Kerem Aktürkoğlu ise 26 defa isabetli şut attı.
Tadic Fenerbahçe formasıyla 53 maçta görev alırken 13 gol 14 asistlik performans sergiledi.
35 yaşındaki yıldız oyuncunun piyasa değeri 4 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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