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FENERBAHÇE HABERLERİ - Dusan Tadic istatistikleriyle zirvede yer aldı!

Sezon başında Ajax'tan transfer edilen Dusan Tadic Fenerbahçe'deki performansıyla büyük beğeni topladı. Sırp yıldız, istatistikleriyle Süper Lig'in zirvesinde yer aldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2024 Perşembe 09:22
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Dusan Tadic istatistikleriyle zirvede yer aldı!

Süper Lig'de bu sezon en fazla isabetli şut çeken kanat oyuncuları belli oldu...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dusan Tadic istatistikleriyle zirvede yer aldı!

Zirvede Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic var...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dusan Tadic istatistikleriyle zirvede yer aldı!

35 yaşındaki oyuncu, ligin geride kalan haftalarında tam 27 kez çerçeveyi tutturdu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dusan Tadic istatistikleriyle zirvede yer aldı!

Tadic'i ise Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu izledi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dusan Tadic istatistikleriyle zirvede yer aldı!

Kerem Aktürkoğlu ise 26 defa isabetli şut attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dusan Tadic istatistikleriyle zirvede yer aldı!

Tadic Fenerbahçe formasıyla 53 maçta görev alırken 13 gol 14 asistlik performans sergiledi.

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