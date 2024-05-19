Galatasaray ve Fenerbahçe aynı puanda olursa ne olacak?

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk düğümünün çözüleceği düşünülen karşılaşmada RAMS Park'ta Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertliler, Djiku'nun atılmasıyla birlikte 10 kişi kaldığı mücadelede rakibini 1-0 mağlup etti.
Fenerbahçe'nin golünü Çağlar Söyüncü kaydetti.
İki ezeli rakip so haftaya 3 puan farkla girdi.
Galatasaray'ın Konyaspor'a konuk olacağı haftada Fenerbahçe İstanbulspor'u ağırlayacak.
AYNI PUANDA KALIRLARSA NE OLACAK?
Fenerbahçe, İstanbulspor'u yener, Galatasaray'da Konya'da mağlup olursa sarı-lacivertliler şampiyon olacak.
Sarı-lacivertliler ligin ilk yarısında oynanan maçta Galatasaray ile golsüz beraber kalmıştı. RAMS Park'ta rakibini mağlup eden Fenerbahçe böylelikle ikili averajda üstünlüğünü eline aldı.
İki takım aynı puanda kaldığında ilk olarak ikili averaja bakılıyor.
F.BAHÇE'NİN GALİBİYET SONRASI DİĞER PAYLAŞIMLARI
🔥 Gereken yapıldı! pic.twitter.com/YbXwaEXOCn— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) May 19, 2024
Bu sefer olmadı 😉 pic.twitter.com/mbr3qVPGf2— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) May 19, 2024