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Galatasaray ve Fenerbahçe aynı puanda olursa ne olacak?

Süper Lig'de 37. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek şampiyonluk iddiasını son haftaya taşıdı. Peki iki takım son hafta aynı puanda olur ne olacak? İşte detaylar... FB - GS SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2024 Pazar 22:09 Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2024 Pazar 22:12
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Galatasaray ve Fenerbahçe aynı puanda olursa ne olacak?

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk düğümünün çözüleceği düşünülen karşılaşmada RAMS Park'ta Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler, Djiku'nun atılmasıyla birlikte 10 kişi kaldığı mücadelede rakibini 1-0 mağlup etti.

Fenerbahçe'nin golünü Çağlar Söyüncü kaydetti.

İki ezeli rakip so haftaya 3 puan farkla girdi.

Galatasaray'ın Konyaspor'a konuk olacağı haftada Fenerbahçe İstanbulspor'u ağırlayacak.

AYNI PUANDA KALIRLARSA NE OLACAK?

Fenerbahçe, İstanbulspor'u yener, Galatasaray'da Konya'da mağlup olursa sarı-lacivertliler şampiyon olacak.

Sarı-lacivertliler ligin ilk yarısında oynanan maçta Galatasaray ile golsüz beraber kalmıştı. RAMS Park'ta rakibini mağlup eden Fenerbahçe böylelikle ikili averajda üstünlüğünü eline aldı.

İki takım aynı puanda kaldığında ilk olarak ikili averaja bakılıyor.

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