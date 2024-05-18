Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den büyük bomba! Beşiktaş'ın yıldızını istiyor

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den büyük bomba! Beşiktaş'ın yıldızını istiyor

Fenerbahçe'de bir yandan başkanlık seçimleri yaşanırken diğer yandan transfer çalışmaları sürüyor. Hücum hattında değişikliğe gitmek isteyen sarı lacivertliler Beşiktaş'ın yıldız oyuncusuna kancayı taktı. Bu transfer gerçekleşirse Serdar Dursun, Umut Nayir ve Joshua King ile yollar ayrılacak. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2024 Cumartesi 15:52
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den büyük bomba! Beşiktaş'ın yıldızını istiyor

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk ihtimali bir hayli zora giren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den büyük bomba! Beşiktaş'ın yıldızını istiyor

Sarı lacivertlilerde gözler artık yavaş yavaş transfer çalışmalarına çevrilmiş durumda.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den büyük bomba! Beşiktaş'ın yıldızını istiyor

Kanarya'da tüm hedef yeni sezonda nokta atışı takviyeler yapmak. Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair bomba bir iddia geldi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den büyük bomba! Beşiktaş'ın yıldızını istiyor

Beşiktaş'ın henüz yeni sözleşme imzalamadığı Cenk Tosun'a Fenerbahçe'nin yakın ilgi gösterdiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den büyük bomba! Beşiktaş'ın yıldızını istiyor

Yeni sezonda Serdar Dursun, Umut Nayir ve Joshua King ile yollarını ayırmayı planlayan sarı lacivertliler, yerli kontenjanını rahatlatmak için Cenk Tosun'u gündemine aldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den büyük bomba! Beşiktaş'ın yıldızını istiyor

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, sezon sonu boşa düşecek olan tecrübeli golcünün şartların oluşması durumunda imza atabileceği konuşuluyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den büyük bomba! Beşiktaş'ın yıldızını istiyor

BEŞİKTAŞ'TA KALMAK İSTİYORDU!

Beşiktaş ile devam etmek isteyen ama istediği kontrat şartlarını henüz bulamayan 32 yaşındaki futbolcunun, Fenerbahçe'nin ilgisine kayıtsız kalmaması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den büyük bomba! Beşiktaş'ın yıldızını istiyor

Geçtiğimiz haftalarda Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş maçında takımının tek golünü atan Cenk, büyük beğeni toplamıştı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den büyük bomba! Beşiktaş'ın yıldızını istiyor

Bu sezon ilk 11'de beklediği fırsatı alamayan Cenk Tosun, 45 resmi maçta 11 gol ve 7 asist katkısında bulundu.

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