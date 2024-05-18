TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den büyük bomba! Beşiktaş'ın yıldızını istiyor
Fenerbahçe'de bir yandan başkanlık seçimleri yaşanırken diğer yandan transfer çalışmaları sürüyor. Hücum hattında değişikliğe gitmek isteyen sarı lacivertliler Beşiktaş'ın yıldız oyuncusuna kancayı taktı. Bu transfer gerçekleşirse Serdar Dursun, Umut Nayir ve Joshua King ile yollar ayrılacak. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Beşiktaş'ın henüz yeni sözleşme imzalamadığı Cenk Tosun'a Fenerbahçe'nin yakın ilgi gösterdiği öğrenildi.
Yeni sezonda Serdar Dursun, Umut Nayir ve Joshua King ile yollarını ayırmayı planlayan sarı lacivertliler, yerli kontenjanını rahatlatmak için Cenk Tosun'u gündemine aldı.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, sezon sonu boşa düşecek olan tecrübeli golcünün şartların oluşması durumunda imza atabileceği konuşuluyor.
BEŞİKTAŞ'TA KALMAK İSTİYORDU!
Beşiktaş ile devam etmek isteyen ama istediği kontrat şartlarını henüz bulamayan 32 yaşındaki futbolcunun, Fenerbahçe'nin ilgisine kayıtsız kalmaması bekleniyor.
Geçtiğimiz haftalarda Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş maçında takımının tek golünü atan Cenk, büyük beğeni toplamıştı.
Bu sezon ilk 11'de beklediği fırsatı alamayan Cenk Tosun, 45 resmi maçta 11 gol ve 7 asist katkısında bulundu.
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