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Rantçılarla işim yok
Başkan adaylığından çekilen Sadettin Saran, gündemdeki iddiaları sert bir dille yalanladı. Saran yaptığı açıklamada; "Ben ve seçim ekibimizin adını kullanarak Fenerbahçe'nin seçim ikliminden rant devşirmeye çalışan ilkesiz insanlarla hiçbir ilişkim yoktur. Benden duymadığınız ben ve ekibimle ilgili hiçbir şeye inanmayın lütfen" ifadelerini kullandı.
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