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Rantçılarla işim yok

Başkan adaylığından çekilen Sadettin Saran, gündemdeki iddiaları sert bir dille yalanladı. Saran yaptığı açıklamada; "Ben ve seçim ekibimizin adını kullanarak Fenerbahçe'nin seçim ikliminden rant devşirmeye çalışan ilkesiz insanlarla hiçbir ilişkim yoktur. Benden duymadığınız ben ve ekibimle ilgili hiçbir şeye inanmayın lütfen" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2024 Cumartesi 06:50
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Rantçılarla işim yok
Başkan adaylığından çekilen Sadettin Saran, gündemdeki iddiaları sert bir dille yalanladı. Saran yaptığı açıklamada; "Ben ve seçim ekibimizin adını kullanarak Fenerbahçe'nin seçim ikliminden rant devşirmeye çalışan ilkesiz insanlarla hiçbir ilişkim yoktur. Benden duymadığınız ben ve ekibimle ilgili hiçbir şeye inanmayın lütfen" ifadelerini kullandı.
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