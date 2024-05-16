Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin oranları açıklandı!
Galatasaray ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında kozlarını paylaşacak. İki takım da RAMS Park'ta oynanacak dev randevudan galibiyetle ayrılmak istiyor. Zorlu karşılaşma öncesi İddaa Risk Yönetim Kurulu, derbi oranlarını açıkladı. İşte favori takım...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2024 Perşembe 10:51 Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2024 Perşembe 10:56
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FAVORİ EV SAHİBİ GALATASARAY!
Galatasaray'ın galibiyetine 1.96'lık oran verildi. Fenerbahçe'nin galibiyetine ise 2.60 oran açıldı. Beraberliğin oranı ise 3.37 olarak belirlendi.
Mücadelede 2.5 üst oranı 1.37 olurken 2.5 alt oranı da 2.17 oldu.
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