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Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin oranları açıklandı!

Galatasaray ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında kozlarını paylaşacak. İki takım da RAMS Park'ta oynanacak dev randevudan galibiyetle ayrılmak istiyor. Zorlu karşılaşma öncesi İddaa Risk Yönetim Kurulu, derbi oranlarını açıkladı. İşte favori takım...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2024 Perşembe 10:51 Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2024 Perşembe 10:56
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Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin oranları açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında lider Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Rakibinin 6 puan önünde bulunan sarı-kırmızılılara şampiyonluk için beraberlik yetecek.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin oranları açıklandı!

Konuk takım Fenerbahçe ise taraftarlarına galibiyet hediye edip şampiyonluk şansını son ana kadar zorlamayı amaçlıyor.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin oranları açıklandı!

RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Zorlu karşılaşmanın iddaa oranları da belli oldu.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin oranları açıklandı!

FAVORİ EV SAHİBİ GALATASARAY!
Galatasaray'ın galibiyetine 1.96'lık oran verildi. Fenerbahçe'nin galibiyetine ise 2.60 oran açıldı. Beraberliğin oranı ise 3.37 olarak belirlendi.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin oranları açıklandı!

Mücadelede 2.5 üst oranı 1.37 olurken 2.5 alt oranı da 2.17 oldu.

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