Haberler Fenerbahçe Dybala'nın menajerinden transfer açıklaması! Fenerbahçe...

Dybala'nın menajerinden transfer açıklaması! Fenerbahçe...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın seçilmesi halinde takımın başına Jose Mourinho'yu getireceğini açıklamasının ardından sarı-lacivertlilerin Paulo Dybala'yı gündemine aldığı iddia edilmişti. Roma forması giyen Arjantinli yıldızın menajeri Jorge Antun, oyuncusuyla ilgili çıkan transfer iddialarıyla ilgili konuştu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2024 Perşembe 09:47 Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2024 Perşembe 09:48
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MERT KILIÇ
Dybala'nın menajerinden transfer açıklaması! Fenerbahçe...

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe başkanlığına adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım'dan flaş bir hamle geldi.

Dybala'nın menajerinden transfer açıklaması! Fenerbahçe...

Yıldırım, seçilmesi halinde dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getireceğini açıkladı.

Dybala'nın menajerinden transfer açıklaması! Fenerbahçe...

Aziz Yıldırım, "Artık Fenerbahçe'nin bu saatten sonra 'Bizim çocuğumuz' diyerek o isimlerle devam etme lüksü yoktur. Fenerbahçe artık büyük hocalarla, büyük takımlarla mücadele etmelidir.

Dybala'nın menajerinden transfer açıklaması! Fenerbahçe...

Türkiye'de mutlaka şampiyon olmalıdır, yurt dışında ise Avrupa'da en az final oynamalıdır. Bununla ilgili çalışmaları yaptık. Ben geçen hafta Jose Mourinho ile yüz yüze görüştüm. 2 saat süren bir görüşme yaptık. Kendisine 'Fenerbahçe'nin sana, senin de Fenerbahçe'ye ihtiyacın var, hangi aday kazanırsa mutlaka Fenerbahçe'ye gel' dedim.

Dybala'nın menajerinden transfer açıklaması! Fenerbahçe...

Bunları çok samimi konuştuğumuz için memnuniyetle karşıladı. Şu anda da arkadaşlarımla onun menajerleri arasında görüşmeler devam ediyor. Büyük ihtimalle biz kazanırsak Mourinho'yu Fenerbahçe'nin başına getireceğim.

Dybala'nın menajerinden transfer açıklaması! Fenerbahçe...

Artık çocukların üzülmesini istemiyoruz. Onları mutlu etmek için büyük operasyon yapmamız lazım. Ne kadar transfer isterse o kadar oyuncu alacağız. Konyaspor maçını da canlı izlediğini bana ifade etti. Bundan memnuniyet duyduk. Kendisi çalışıyor bu konuda. Burada benim kazanmam mühim değil. Diğer arkadaşlar kazanırsa da Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelmesini arzu ederim. Kendisi çok önemli bir insan, önemli bir teknik direktör. İnşallah biz kazanırız, onu getiririm" diye konuştu.

Dybala'nın menajerinden transfer açıklaması! Fenerbahçe...

Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında da Portekizli çalıştırıcıyla ilgili konuşan Aziz Yıldırım, "Mourinho'yla 2 saat görüştük. O anlattı, biz anlattık. Sonrasında görüşmeleri menajeriyle ilerleteceğiz. Biz hiç para konuşmadık kendisiyle. Daha adamın geldiği yok, konuşuyoruz. İkna edersek, şartlarda anlaşırsak gelecek.

Dybala'nın menajerinden transfer açıklaması! Fenerbahçe...

9 Haziran'da seçim olacak. 9 Haziran'a kadar Mourinho bekler mi, beklemez mi bilmiyorum. Eğer rakibimiz de Mourinho'yla çalışmak istiyorlarsa, divan kurulu başkanımız Şekip Mosturoğlu'na rica edeceğim, menajeriyle görüşecek arkadaşımızla, kendilerinin bu işleri yürütecek adamları beraber gidip Mourinho'yla imzayı atsınlar. Biz kaybedersek, Mourinho'nun parasının yarısını da ödemeyi taahhüt ediyorum." açıklamasını yaptı.

Dybala'nın menajerinden transfer açıklaması! Fenerbahçe...

Jose Mourinho için geri sayıma geçen Fenerbahçe'nin, Portekizli çalıştırıcının Roma'dan öğrencileri olan Paulo Dybala ve Romelu Lukaku ile ilgilendiği iddia edilmişti.

Dybala'nın menajerinden transfer açıklaması! Fenerbahçe...

Dybala'nın menajeri Jorge Antun, oyuncusuyla ilgili çıkan transfer söylentilerine açıklık getirdi.

Dybala'nın menajerinden transfer açıklaması! Fenerbahçe...

İtalyan basınına konuşan Antun, "Dybala sadece sezonu mümkün olan en iyi şekilde bitirmeye odaklanmış durumda. Şu anda başka bir yorum yapmayacağım." ifadelerini kullandı.

Dybala'nın menajerinden transfer açıklaması! Fenerbahçe...

Paulo Dybala bu sezon Roma formasıyla 37 maça çıktı.

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