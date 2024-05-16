Dybala'nın menajerinden transfer açıklaması! Fenerbahçe...

Artık çocukların üzülmesini istemiyoruz. Onları mutlu etmek için büyük operasyon yapmamız lazım. Ne kadar transfer isterse o kadar oyuncu alacağız. Konyaspor maçını da canlı izlediğini bana ifade etti. Bundan memnuniyet duyduk. Kendisi çalışıyor bu konuda. Burada benim kazanmam mühim değil. Diğer arkadaşlar kazanırsa da Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelmesini arzu ederim. Kendisi çok önemli bir insan, önemli bir teknik direktör. İnşallah biz kazanırız, onu getiririm"