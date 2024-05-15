TRANSFER HABERİ: Çağlar Fenerbahçe'de kalacak mı? İşte verdiği karar
Fenerbahçe'nin devre arasında Atletico Madrid'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Çağlar Söyüncü için flaş bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basını milli stoperin geleceği hakkında kararını verdiğini duyurdu. Çağlar, Fenerbahçe'de kalacak mı? İşte yanıtı...
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Yönetim eğer devam etmesi durumunda köklü değişikliklere gidecek.
Öte yandan Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair sürpriz bir haber geldi. Konuya dair iddiayı ise İspanyol basını duyurdu. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Çağlar Söyüncü, geleceği için kararını verdi.
Relevo'da yer alan habere göre, milli futbolcu kariyerine sarı lacivertli takımda devam etmek istiyor.
Fenerbahçe'nin, Atletico Madrid ile Çağlar için yaptığı kiralık sözleşmede satın alma opsiyonu yer almadığı belirtildi.
Çağlar'ın, kulüplerin yeniden anlaşamaması durumunda Atletico Madrid'e dönmek zorunda olduğu kaydedildi.
27 yaşındaki futbolcunun, şu an için Atletico Madrid kadrosunda düşünülmediği ancak 2027'ye kadar olan sözleşmesi nedeniyle İspanyol kulübüne uyum sağlamak için zamanı olduğu ifade edildi.
Çağlar'ın Fenerbahçe'ye transfer olmaması durumunda kadroya eklenebileceği vurgulandı.
Öte yandan Çağlar'ın geleceği için bu yaz Almanya'da düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası'nın önemli bir vitrin olabileceği aktarıldı.
Fenerbahçe'ye transferinin ardından sarı lacivertli takımda 14 maçta süre bulan Çağlar Söyüncü, 1 kez gol sevinci yaşadı.
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