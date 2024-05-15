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TRANSFER HABERİ: Çağlar Fenerbahçe'de kalacak mı? İşte verdiği karar

Fenerbahçe'nin devre arasında Atletico Madrid'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Çağlar Söyüncü için flaş bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basını milli stoperin geleceği hakkında kararını verdiğini duyurdu. Çağlar, Fenerbahçe'de kalacak mı? İşte yanıtı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2024 Çarşamba 12:35
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TRANSFER HABERİ: Çağlar Fenerbahçe'de kalacak mı? İşte verdiği karar

Trendyol Süper Lig'de 2. sırada yer alan ve bitime 2 hafta kala şampiyonluk şansı zora giren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ: Çağlar Fenerbahçe'de kalacak mı? İşte verdiği karar

Sarı lacivertlilerde gözler yavaş yavaş yeni sezon transfer harekatına çevrildi.

TRANSFER HABERİ: Çağlar Fenerbahçe'de kalacak mı? İşte verdiği karar

Kanarya'da hem gelecek hem de gidecek futbolcularla ilgili planlamalar yapılmaya başlandı.

TRANSFER HABERİ: Çağlar Fenerbahçe'de kalacak mı? İşte verdiği karar

Yönetim eğer devam etmesi durumunda köklü değişikliklere gidecek.

TRANSFER HABERİ: Çağlar Fenerbahçe'de kalacak mı? İşte verdiği karar

Öte yandan Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair sürpriz bir haber geldi. Konuya dair iddiayı ise İspanyol basını duyurdu. İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERİ: Çağlar Fenerbahçe'de kalacak mı? İşte verdiği karar

Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Çağlar Söyüncü, geleceği için kararını verdi.

TRANSFER HABERİ: Çağlar Fenerbahçe'de kalacak mı? İşte verdiği karar

Relevo'da yer alan habere göre, milli futbolcu kariyerine sarı lacivertli takımda devam etmek istiyor.

TRANSFER HABERİ: Çağlar Fenerbahçe'de kalacak mı? İşte verdiği karar

Fenerbahçe'nin, Atletico Madrid ile Çağlar için yaptığı kiralık sözleşmede satın alma opsiyonu yer almadığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Çağlar Fenerbahçe'de kalacak mı? İşte verdiği karar

Çağlar'ın, kulüplerin yeniden anlaşamaması durumunda Atletico Madrid'e dönmek zorunda olduğu kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Çağlar Fenerbahçe'de kalacak mı? İşte verdiği karar

27 yaşındaki futbolcunun, şu an için Atletico Madrid kadrosunda düşünülmediği ancak 2027'ye kadar olan sözleşmesi nedeniyle İspanyol kulübüne uyum sağlamak için zamanı olduğu ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Çağlar Fenerbahçe'de kalacak mı? İşte verdiği karar

Çağlar'ın Fenerbahçe'ye transfer olmaması durumunda kadroya eklenebileceği vurgulandı.

TRANSFER HABERİ: Çağlar Fenerbahçe'de kalacak mı? İşte verdiği karar

Öte yandan Çağlar'ın geleceği için bu yaz Almanya'da düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası'nın önemli bir vitrin olabileceği aktarıldı.

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