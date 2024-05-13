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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred'den İsmail Kartal'a şok tepki! Hareketi gündem oldu

Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe konuk ettiği Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Maç öncesi İsmail Kartal'ın takımı orta sahaya toplayıp konuşması geceye damga vurdu. Fred'in tecrübeli çalıştırıcıya yaptığı hareket ise sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2024 Pazartesi 13:02
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred'den İsmail Kartal'a şok tepki! Hareketi gündem oldu

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Mondihome Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, şampiyonluk umutlarını sürdürdü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred'den İsmail Kartal'a şok tepki! Hareketi gündem oldu

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, 18. dakikada Batshuayi'nin golüyle öne geçti. Ataklarını sürdüren ve birçok pozisyondan faydalanamayan Fenerbahçe, ilk yarının son anlarında 43. dakikada Alexander Djiku ile farkı 2'ye çıkardı ve soyunma odasına 2-0 üstün girdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred'den İsmail Kartal'a şok tepki! Hareketi gündem oldu

İkinci yarıya da hızlı başlayan Fenerbahçe, pozisyon yakalamayı sürdürdü. Mücadelenin 59. dakikasında Çağlar Söyüncü'nün golüyle farkı 3'e çıkaran sarı-lacivertliler, sahadan da bu skorla galip ayrıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred'den İsmail Kartal'a şok tepki! Hareketi gündem oldu

Lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde haftaya başlayan Fenerbahçe, bu galibiyetle puanını 93'e çıkardı ve 2 hafta kala 6 puan farkla umutlarını sürdürdü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred'den İsmail Kartal'a şok tepki! Hareketi gündem oldu

DJIKU GÖZ DOLDURDU

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Alexander Djiku, "6" numara performansıyla da göz doldurdu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred'den İsmail Kartal'a şok tepki! Hareketi gündem oldu

Sezon boyunca stoperde sergilediği oyunla dikkatleri çeken Djiku, teknik heyet kararıyla Kayserispor müsabakasında ön libero pozisyonunda görev aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred'den İsmail Kartal'a şok tepki! Hareketi gündem oldu

Djiku, bu pozisyonda maç boyunca müdahaleleri ve pas kalitesiyle beğeni topladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred'den İsmail Kartal'a şok tepki! Hareketi gündem oldu

Kariyerinin en golcü sezonunu yaşayan Fransız futbolcu, Kayserispor karşısında takımının 2. golünü de kaydetmeyi başardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred'den İsmail Kartal'a şok tepki! Hareketi gündem oldu

BATSHUAYİ'NİN 24. GOLÜ

Fenerbahçe'nin Belçikalı santrforu Michy Batshuayi, bu sezon 24. kez topu ağlarla buluşturdu. Sezonun genelinde ligde yedek bekleyen tecrübeli golcü, kupa ve Avrupa'da ise daha çok şans bulan isim oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred'den İsmail Kartal'a şok tepki! Hareketi gündem oldu

Ligde yedek kalmasına karşın Kayserispor maçıyla 12. golünü kaydeden 30 yaşındaki oyuncu, kupada ve Avrupa'da da 6'şar gol kaydetmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred'den İsmail Kartal'a şok tepki! Hareketi gündem oldu

BECAO DERBİDE YOK

Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao, Galatasaray derbisinde yer alamayacak. Kayserispor müsabakası öncesi sarı kart ceza sınırında bulunan Becao, maçın 45+3. dakikasında sarı kart görerek Galatasaray derbisinde oynama şansını kaçırdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred'den İsmail Kartal'a şok tepki! Hareketi gündem oldu

ÇAĞLAR İLK GOLÜNÜ KAYDETTİ

Fenerbahçe'nin milli stoperi Çağlar Söyüncü, sarı-lacivertli formayla ilk golüne imza attı. Kış transfer döneminde kadroya katılan ve ligde 7'si ilk 11'de toplam 10 maça çıkan Çağlar, müsabakanın 59. dakikasında rakip fileleri havalandırarak ilk gol sevincini yaşadı. Çağlar, Avrupa ve kupada da 2'si ilk 11 olmak üzere toplamda 4 maçta şans bulmuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred'den İsmail Kartal'a şok tepki! Hareketi gündem oldu

KADIKÖY'DE "YÖNETİM İSTİFA" SESLERİ

Fenerbahçeli taraftarlar, yönetimi istifaya davet etti. Aynı saatte oynanan Fatih Karagümrük-Galatasaray maçında sarı-kırmızılıların 2-1 öne geçmesi üzerine şampiyonluk umutlarını büyük oranda yitiren sarı-lacivertli taraftarlar, başkan Koç'u istifaya davet etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred'den İsmail Kartal'a şok tepki! Hareketi gündem oldu

Müsabakanın 74. dakikasında önce "Yönetim istifa" şeklinde slogan atan taraftarlar, daha sonra "Ali Koç istifa" şeklinde tepki gösterdi. Taraftarlar, mücadelenin kalan bölümünde de tepkilerini sürdürdü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred'den İsmail Kartal'a şok tepki! Hareketi gündem oldu

FRED'DEN ŞOK HAREKET!

Maç öncesinde İsmail Kartal ilginç bir olaya imza attı. Takımı orta sahada toplayan teknik adam, hararetli bir konuşma gerçekleştirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred'den İsmail Kartal'a şok tepki! Hareketi gündem oldu

Kartal'ın konuşması esnasında Fred'in yaptığı hareket ise sosyal medyada gündem oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred'den İsmail Kartal'a şok tepki! Hareketi gündem oldu

Brezilyalı yıldız, konuşma yapıldığı sırasında gülerek hocasını izledi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred'den İsmail Kartal'a şok tepki! Hareketi gündem oldu

Fred'in gelecek sezon İsmail Kartal'ın takımın başında kalması halinde transfer olmak isteyeceği konuşuluyordu.

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