Jose Mourinho Fenerbahçe'ye! İşte sözleşme detayı
Son dakika spor haberi: Süper Lig'i İsmail Kartal ile tamamlama kararı alan Fenerbahçe, yeni sezona dünyaca ünlü bir teknik adamla başlamaya hazırlanıyor. Gözünü karartan sarı-lacivertli yönetim, Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho için geri sayıma geçti. Tarafların sözlü anlaşmaya vardığı ve sözleşme konusunda mutabakata vardığı iddia edildi. İşte gündem yaratan gelişmelerin detayları...
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Akşam'ın derlediği haberde; Başkan Ali Koç'un, Mourinho ile sözlü anlaşma sağladığını ve görevine devam etmesi halinde başarılı taktisyen ile yaz aylarında iki yıllık resmi sözleşme imzalayacağını belirtti.
İSMAİL KARTAL İLE HİÇBİR KOŞULDA DEVAM EDİLMEYECEK
Öte yandan Fenerbahçe'de mevcut teknik direktör İsmail Kartal ile yola devam edilmeme kararı alındı.
Başkan Ali Koç, yapılacak seçimde aday olup kazanması durumunda tecrübeli hocayla şampiyon olunsa dahi yollarını ayırmayı düşünüyor.
Koç, gelecek sezona da iddialı bir kadro ile giriş yaparak takımı Jose Mourinho'ya emanet etmek istiyor.
FENERBAHÇE'YE SICAK BAKIYOR
Portekiz basınında yer alan haberin detaylarında Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye imza atmaya sıcak baktığına değinildi.
61 yaşındaki teknik adamın Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri Avrupa'da kalmak istediği için reddettiği ve sarı lacivertli ekip ile yeni bir sayfa açabileceği ifade edildi.
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