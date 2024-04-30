Haberler Fenerbahçe Jose Mourinho Fenerbahçe'ye! İşte sözleşme detayı

Jose Mourinho Fenerbahçe'ye! İşte sözleşme detayı

Son dakika spor haberi: Süper Lig'i İsmail Kartal ile tamamlama kararı alan Fenerbahçe, yeni sezona dünyaca ünlü bir teknik adamla başlamaya hazırlanıyor. Gözünü karartan sarı-lacivertli yönetim, Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho için geri sayıma geçti. Tarafların sözlü anlaşmaya vardığı ve sözleşme konusunda mutabakata vardığı iddia edildi. İşte gündem yaratan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2024 Salı 20:01
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Jose Mourinho Fenerbahçe'ye! İşte sözleşme detayı

Son 20 yılın en başarılı ve en çok konuşulan teknik direktörlerinden olan Jose Mourinho, son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da görev almıştı.

Jose Mourinho Fenerbahçe'ye! İşte sözleşme detayı

Ocak ayında başkent ekibinden ayrılan deneyimli çalıştırıcı, Türkiye'ye Fenerbahçe ile adım atacak.

Jose Mourinho Fenerbahçe'ye! İşte sözleşme detayı

JOSE MOURINHO FENERBAHÇE YOLUNDA

Portekiz basınında yer alan haberde; Jose Mourinho, gelecek sezon Fenerbahçe'nin başarısı için kulübede olacak.

Jose Mourinho Fenerbahçe'ye! İşte sözleşme detayı

Akşam'ın derlediği haberde; Başkan Ali Koç'un, Mourinho ile sözlü anlaşma sağladığını ve görevine devam etmesi halinde başarılı taktisyen ile yaz aylarında iki yıllık resmi sözleşme imzalayacağını belirtti.

Jose Mourinho Fenerbahçe'ye! İşte sözleşme detayı

İSMAİL KARTAL İLE HİÇBİR KOŞULDA DEVAM EDİLMEYECEK

Öte yandan Fenerbahçe'de mevcut teknik direktör İsmail Kartal ile yola devam edilmeme kararı alındı.

Jose Mourinho Fenerbahçe'ye! İşte sözleşme detayı

Başkan Ali Koç, yapılacak seçimde aday olup kazanması durumunda tecrübeli hocayla şampiyon olunsa dahi yollarını ayırmayı düşünüyor.

Jose Mourinho Fenerbahçe'ye! İşte sözleşme detayı

Koç, gelecek sezona da iddialı bir kadro ile giriş yaparak takımı Jose Mourinho'ya emanet etmek istiyor.

Jose Mourinho Fenerbahçe'ye! İşte sözleşme detayı

FENERBAHÇE'YE SICAK BAKIYOR

Portekiz basınında yer alan haberin detaylarında Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye imza atmaya sıcak baktığına değinildi.

Jose Mourinho Fenerbahçe'ye! İşte sözleşme detayı

61 yaşındaki teknik adamın Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri Avrupa'da kalmak istediği için reddettiği ve sarı lacivertli ekip ile yeni bir sayfa açabileceği ifade edildi.

Türk Telekom
Derbinin VAR kayıtları açıklandı! Al Musrati...
DİĞER
Aslı Enver'den ekrana dönüş sinyali! 9 ay önce ilk kez anne olmuştu...
1 Mayıs öncesi Çalışma Meclisi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Taksim miting yeri değildir
Bir Alman harikası G.Saray'a geliyor!
Avrupa devine gidiyor! İşte sözleşme detayları
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'de sürpriz ayrılık! Livakovic veda ediyor
F.Bahçe Opet'in şampiyonluk bayrağı köprülere asıldı
💥Süper Loto çekildi! (30 Nisan)
MAYIS CELBİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024? | Askerlik yerleri ne zaman belli olacak?
POMEM SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI 2024 | 31. Dönem POMEM sınav yeri öğrenme
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Derbinin VAR kayıtları açıklandı! Al Musrati... Derbinin VAR kayıtları açıklandı! Al Musrati... 20:05
Jose Mourinho F.Bahçe'ye! İşte sözleşme detayı Jose Mourinho F.Bahçe'ye! İşte sözleşme detayı 20:01
F.Bahçe'de sürpriz ayrılık! Livakovic veda ediyor F.Bahçe'de sürpriz ayrılık! Livakovic veda ediyor 19:46
Avrupa devine gidiyor! İşte sözleşme detayları Avrupa devine gidiyor! İşte sözleşme detayları 18:59
F.Bahçe Opet'in şampiyonluk bayrağı köprülere asıldı F.Bahçe Opet'in şampiyonluk bayrağı köprülere asıldı 18:38
Beşiktaş ve F.Bahçe aynı yıldızı istiyor! Beşiktaş ve F.Bahçe aynı yıldızı istiyor! 18:11
Daha Eski
Krunic'ten flaş itiraf! "Fenerbahçe'de..." Krunic'ten flaş itiraf! "Fenerbahçe'de..." 18:06
F.Bahçe'de Batshuayi kararı! Sezon sonunda... F.Bahçe'de Batshuayi kararı! Sezon sonunda... 17:49
Zonguldak Kömürspor'dan suç duyurusu! Zonguldak Kömürspor'dan suç duyurusu! 17:03
Cedric Bakambu'dan kötü haber! Cedric Bakambu'dan kötü haber! 16:22
Arat taraftarların gönlünü o yıldızla alacak! Arat taraftarların gönlünü o yıldızla alacak! 16:20
Koçak'tan F.Bahçe'nin yıldızı için flaş itiraf! Koçak'tan F.Bahçe'nin yıldızı için flaş itiraf! 15:51