Cengiz Ünder ayrılıyor! Fenerbahçe'den şok karar

Bonservisine 15 milyon euro ödenen Cengiz'in performansından memnun kalmayan Fenerbahçe taraftarı yıldız isme tepki gösterdi.

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK! Akşam'ın haberine göre; Fenerbahçe yönetimi, sezon sonu Cengiz Ünder için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.