Haberler Fenerbahçe Cengiz Ünder ayrılıyor! Fenerbahçe'den şok karar

Cengiz Ünder ayrılıyor! Fenerbahçe'den şok karar

Son dakika spor haberi: Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen Cengiz Ünder beklenen patlamayı yapamadı. 15 milyon euro'ya kadroya dahil edilen A Milli oyuncu, sergilediği futbolla hayal kırıklığı yarattı. Sarı-lacivertli yönetimin taraftarın da tepkisini çeken Cengiz Ünder hakkında şoke eden bir karar aldığı iddia edildi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2024 Cuma 12:43
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Cengiz Ünder ayrılıyor! Fenerbahçe'den şok karar

Fenerbahçe'ye sezon başında transfer olan Cengiz Ünder, büyük tepki topladı. İstenilen performansı veremeyen 26 yaşındaki oyuncu taraftarın hedefi oldu.

Cengiz Ünder ayrılıyor! Fenerbahçe'den şok karar

Sarı-lacivertlilerin Avrupa Konferans Ligi'nde Olympiakos'a penaltılarda elendiği maçta oyuna sonradan dahil olan Cengiz Ünder, etki yaratamadı.

Cengiz Ünder ayrılıyor! Fenerbahçe'den şok karar

Oyunun son bölümünden penaltı vuruşundan da yararlanamayan milli futbolcu, eleştirilerin hedefi haline geldi.

Cengiz Ünder ayrılıyor! Fenerbahçe'den şok karar

Bonservisine 15 milyon euro ödenen Cengiz'in performansından memnun kalmayan Fenerbahçe taraftarı yıldız isme tepki gösterdi.

Cengiz Ünder ayrılıyor! Fenerbahçe'den şok karar

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK!
Akşam'ın haberine göre; Fenerbahçe yönetimi, sezon sonu Cengiz Ünder için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Cengiz Ünder ayrılıyor! Fenerbahçe'den şok karar

Avrupa'dan birçok kulübün A Milli futbolcu ile yakından ilgilendiği iddia ediliyor.

Cengiz Ünder ayrılıyor! Fenerbahçe'den şok karar

Bu sezon sakatlık sıkıntısı çeken Cengiz, sarı lacivertli formayla 30 maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda 9 gol ve 3 asistlik katkı verdi.

Cengiz Ünder ayrılıyor! Fenerbahçe'den şok karar

Cengiz Ünder'in güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak belirtiliyor.

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