Cengiz Ünder ayrılıyor! Fenerbahçe'den şok karar
Son dakika spor haberi: Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen Cengiz Ünder beklenen patlamayı yapamadı. 15 milyon euro'ya kadroya dahil edilen A Milli oyuncu, sergilediği futbolla hayal kırıklığı yarattı. Sarı-lacivertli yönetimin taraftarın da tepkisini çeken Cengiz Ünder hakkında şoke eden bir karar aldığı iddia edildi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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Bonservisine 15 milyon euro ödenen Cengiz'in performansından memnun kalmayan Fenerbahçe taraftarı yıldız isme tepki gösterdi.
TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK!
Akşam'ın haberine göre; Fenerbahçe yönetimi, sezon sonu Cengiz Ünder için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.
Avrupa'dan birçok kulübün A Milli futbolcu ile yakından ilgilendiği iddia ediliyor.
Bu sezon sakatlık sıkıntısı çeken Cengiz, sarı lacivertli formayla 30 maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda 9 gol ve 3 asistlik katkı verdi.
Cengiz Ünder'in güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak belirtiliyor.
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