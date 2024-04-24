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Türk takımları Avrupa'da kaç eleme oynayacak? İşte tüm ihtimaller

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken sezonun sona ermesiyle birlikte Avrupa bileti alacak takımlar netlik kazanacak. Son 5 hafta kala ilk iki sırayı alacak takımlar belli olmuş durumda. Galatasaray ve Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne elemelerden giriş yapacak. Diğer kulüplerin de belli olmasıyla birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ne gidecek tüm takımlar belirlenecek. Peki Türk takımları Avrupa'da kaç eleme oynayacak? İşte tüm ihtimaller...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2024 Çarşamba 10:45
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Türk takımları Avrupa'da kaç eleme oynayacak? İşte tüm ihtimaller

Süper Lig'de şampiyonluk ve Avrupa potası için yarış kıyasıya devam ederken, Türk takımlarının bu sezon Avrupa kupalarına hangi turlardan katılacağı da belli oldu.

Türk takımları Avrupa'da kaç eleme oynayacak? İşte tüm ihtimaller

Buna göre Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayacak olan takım Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan girecek ve turu geçmesi durumunda adını gruplara yazdıracak.

Türk takımları Avrupa'da kaç eleme oynayacak? İşte tüm ihtimaller

Süper Lig'i ikinci sırada bitiren takım ise Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan başlayacak ve grup aşaması için 3 tur geçmek durumunda kalacak.

Türk takımları Avrupa'da kaç eleme oynayacak? İşte tüm ihtimaller

Süper Lig'i üçüncü sırada bitirecek takım UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan girecek ve gruplara kalması için 3 tur geçmesi gerekecek.

Türk takımları Avrupa'da kaç eleme oynayacak? İşte tüm ihtimaller

Süper Lig'i dördüncü sırada bitirecek takım ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan giriş yapacak ve gruplar için yine 3 tur geçmek durumunda kalacak.

Türk takımları Avrupa'da kaç eleme oynayacak? İşte tüm ihtimaller

Türkiye Kupası şampiyonu ise UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan giriş yapacak. Söz konusu ekip, turu geçmesi halinde gruplara kalacak.

Türk takımları Avrupa'da kaç eleme oynayacak? İşte tüm ihtimaller

Öte yandan Türkiye Kupası'nda şampiyon olacak takımın Süper Lig'i bitireceği konum da Avrupa kupaları bileti almak adına hesapları değiştirecek. İşte tüm olasılıklar:

Türk takımları Avrupa'da kaç eleme oynayacak? İşte tüm ihtimaller

Türkiye Kupası'nda şampiyon olan takım, Süper Ligi 3. sırada bitirirse;a) Türkiye Kupası Şampiyonu olan takım, UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek 1. takım olur.b) Süper Ligi 4. sırada bitiren takım, UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek 2. takım olur.c) Süper Ligi 5. sırada bitiren takım, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne gidecek takım olur.

Türk takımları Avrupa'da kaç eleme oynayacak? İşte tüm ihtimaller

Türkiye Kupası'nda Şampiyon olan takım, Süper Ligi 4. sırada bitirirse;a) Türkiye Kupası Şampiyonu olan takım, UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek 1. takım olur.b) Süper Ligi 3. sırada bitiren takım, UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek 2. takım olur.c) Süper Ligi 5. sırada bitiren takım, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne gidecek takım olur.

Türk takımları Avrupa'da kaç eleme oynayacak? İşte tüm ihtimaller

Türkiye Kupası'nda Şampiyon olan takım, Süper Ligi 5. Sırada bitirirse;a) Türkiye Kupası Şampiyonu olan takım, UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek 1. takım olur.b) Süper Ligi 3. sırada bitiren takım, UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek 2. takım olur.c) Süper Ligi 4. sırada bitiren takım, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne gidecek takım olur.

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