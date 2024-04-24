Türk takımları Avrupa'da kaç eleme oynayacak? İşte tüm ihtimaller

Süper Lig'de şampiyonluk ve Avrupa potası için yarış kıyasıya devam ederken, Türk takımlarının bu sezon Avrupa kupalarına hangi turlardan katılacağı da belli oldu.

Buna göre Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayacak olan takım Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan girecek ve turu geçmesi durumunda adını gruplara yazdıracak.