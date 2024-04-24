Türk takımları Avrupa'da kaç eleme oynayacak? İşte tüm ihtimaller
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken sezonun sona ermesiyle birlikte Avrupa bileti alacak takımlar netlik kazanacak. Son 5 hafta kala ilk iki sırayı alacak takımlar belli olmuş durumda. Galatasaray ve Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne elemelerden giriş yapacak. Diğer kulüplerin de belli olmasıyla birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ne gidecek tüm takımlar belirlenecek. Peki Türk takımları Avrupa'da kaç eleme oynayacak? İşte tüm ihtimaller...
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Süper Lig'i üçüncü sırada bitirecek takım UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan girecek ve gruplara kalması için 3 tur geçmesi gerekecek.
Süper Lig'i dördüncü sırada bitirecek takım ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan giriş yapacak ve gruplar için yine 3 tur geçmek durumunda kalacak.
Türkiye Kupası şampiyonu ise UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan giriş yapacak. Söz konusu ekip, turu geçmesi halinde gruplara kalacak.
Öte yandan Türkiye Kupası'nda şampiyon olacak takımın Süper Lig'i bitireceği konum da Avrupa kupaları bileti almak adına hesapları değiştirecek. İşte tüm olasılıklar:
Türkiye Kupası'nda şampiyon olan takım, Süper Ligi 3. sırada bitirirse;a) Türkiye Kupası Şampiyonu olan takım, UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek 1. takım olur.b) Süper Ligi 4. sırada bitiren takım, UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek 2. takım olur.c) Süper Ligi 5. sırada bitiren takım, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne gidecek takım olur.
Türkiye Kupası'nda Şampiyon olan takım, Süper Ligi 4. sırada bitirirse;a) Türkiye Kupası Şampiyonu olan takım, UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek 1. takım olur.b) Süper Ligi 3. sırada bitiren takım, UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek 2. takım olur.c) Süper Ligi 5. sırada bitiren takım, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne gidecek takım olur.
Türkiye Kupası'nda Şampiyon olan takım, Süper Ligi 5. Sırada bitirirse;a) Türkiye Kupası Şampiyonu olan takım, UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek 1. takım olur.b) Süper Ligi 3. sırada bitiren takım, UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek 2. takım olur.c) Süper Ligi 4. sırada bitiren takım, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne gidecek takım olur.
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