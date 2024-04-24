Fenerbahçeli futbolculardan büyük isyan! Sesleri koridorda yankılandı

"Sivas'taki en can acıtan ve skandal kararlardan biriydi. Böyle penaltı verilmez. Manaj'a müdahale geldiği anda pozisyon sona eriyor, top oyundan çıkıyor. Manaj, Livakovic'in temas ettiği değil diğer ayağını tutuyor. Sezon içerisinde böyle birçok pozisyonda devam kararı verildi."