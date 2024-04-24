Fenerbahçeli futbolculardan büyük isyan! Sesleri koridorda yankılandı
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda karşılaştığı Sivasspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düştü. Sarı-lacivertli futbolcuların mücadele sonrası soyuna odasına koridorlarında isyan ettiği öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Hakem Cihan Aydın, VAR incelemesi sonrası Dominik Livakovic'in Fenerbahçe ceza sahası içerisinde Rey Manaj'a müdahalede bulunduğunu tespit ederek penaltı noktasını gösterdi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında penaltı kararını eleştirdi.
Kartal, "Sivas'taki en can acıtan ve skandal kararlardan biriydi. Böyle penaltı verilmez. Manaj'a müdahale geldiği anda pozisyon sona eriyor, top oyundan çıkıyor. Manaj, Livakovic'in temas ettiği değil diğer ayağını tutuyor. Sezon içerisinde böyle birçok pozisyonda devam kararı verildi." ifadelerini kullandı.
Sivasspor-Fenerbahçe maçında 88. dakikada Rey Manaj'ın yerde kaldığı pozisyonda VAR uyarısı sonrası monitöre giren hakem Cihan Aydın 90+4'te penaltı noktasını gösterirken büyük tartışmalara neden olan o andaki konuşmalar ortaya çıktı.
Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'in 33. haftasında oynanan maçların VAR kayıtlarını dün açıklarken, Sivas'ta hakem Cihan Aydın ve Alman VAR hakemi Benjamin Brand arasında şu diyaloglar yaşandı:
VAR (BENJAMIN BRAND): "Benjamin konuşuyor. Kalecinin hücum oyuncusunun ayağına net bir teması var, şut çektikten sonra. Lütfen kenara gel, sana sahada inceleme göstereceğim."
CİHAN AYDIN: "Buğra, geliyorum incelemeye."
AVAR (BUĞRA TAŞKINSOY): "Kalecinin şuttan sonra teması olduğunu söylüyor ve sahada inceleme öneriyor potansiyel bir penaltı için."
C.A: "İrfan (Can Kahveci) sakin, İrfan sakin kart görme. Djiku bekle. Serdar (Dursun) bir çekilin ya! Tamam sakin. Bakacağım bir sakin."
VAR: "Cihan oradaysan, duraklatılmış görüntüde ayağa teması göreceksin. Kalecinin teması, tamam."
C.A.: "Tamam teması gördüm."
VAR: "Şimdi sana pozisyonun tekrarını göstereceğiz."
C.A.: "Normal hızda istiyorum. Bu pozisyon dikkatsiz müdahale. Penaltı ve sarı kart veriyorum."
VAR: "Onaylıyorum."
Hürriyet'in haberine göre; Fenerbahçe'nin Sivas karşısında 90+4'te VAR uyarısıyla gelen penaltıyla 2 puan kaybedip şampiyonluk yolunda yara alması sarı lacivertli oyuncuların soyunma odasında isyanına yol açtı.
Sarı-lacivertli futbolcular ve teknik heyet maçın bitiş düdüğünün ardından soyunma odasında defalarca penaltı pozisyonunu izledi.
Pozisyonun penaltı olmadığını ifade eden başta İsmail Kartal olmak üzere; İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Serdar Dursun, teknik ekipteki diğer isimlerin soyunma odasındaki tepkisi koridorlarda çınladı.
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