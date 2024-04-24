Fenerbahçe'de Livakovic suskunluğunu bozdu! Penaltı pozisyonunu anlattı
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Sivasspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın yankıları sürüyor. Sarı-lacivertliler son anlarına 2-1 üstün girdiği karşılaşmanın duraklama dakikalarında penaltıdan kalesinde gördüğü golle sahadan beraberlikle ayrıldı. Kanarya'nın Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic, penaltı pozisyonu hakkında açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
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Müsabakanın son anlarına 2-1 önde giren Fenerbahçe, duraklama dakikalarında Manaj'ın penaltısına engel olamayarak 1 puana razı oldu.
VAR UYARDI PENALTI GELDİ!
Kaleci Livakovic ile Manaj arasındaki pozisyon sonrası VAR hakemi Benjamin Brand, karşılaşmanın orta hakemi Cihan Aydın'ı uyardı.
Hırvat file bekçisinin bir teması olduğunu ifade eden Brand, pozisyonu incelemesi için Cihan Aydın'ı monitöre çağırdı.
VAR uyarısının ardından pozisyonu inceleyen Aydın, penaltı noktasını gösterdi.
LIVAKOVIC O POZİSYONU ANLATTI!
Fenerbahçe kalecisi Dominik Livakovic, VAR incelemesi sonrası penaltı kararı verilen pozisyonu anlattı.
"AYAĞIM YERDE SABiT"
"Pozisyonda herkes görüyor ki, kontrollü bir şekilde ayağımı açıyorum ve ayağım yerde sabit. Rakibin ayağını süpürmüyor, yerde temas ediyor.
Bu görüntülerde net bir şekilde belli oluyor. Müdahalem rakibin vuruşunu engellemiyor, top auta gidiyor."
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