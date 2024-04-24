Fenerbahçe'de Livakovic suskunluğunu bozdu! Penaltı pozisyonunu anlattı

LIVAKOVIC O POZİSYONU ANLATTI! Fenerbahçe kalecisi Dominik Livakovic, VAR incelemesi sonrası penaltı kararı verilen pozisyonu anlattı.

"AYAĞIM YERDE SABiT"

"Pozisyonda herkes görüyor ki, kontrollü bir şekilde ayağımı açıyorum ve ayağım yerde sabit. Rakibin ayağını süpürmüyor, yerde temas ediyor.