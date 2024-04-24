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Fenerbahçe'de Livakovic suskunluğunu bozdu! Penaltı pozisyonunu anlattı

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Sivasspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın yankıları sürüyor. Sarı-lacivertliler son anlarına 2-1 üstün girdiği karşılaşmanın duraklama dakikalarında penaltıdan kalesinde gördüğü golle sahadan beraberlikle ayrıldı. Kanarya'nın Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic, penaltı pozisyonu hakkında açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2024 Çarşamba 11:32
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Fenerbahçe'de Livakovic suskunluğunu bozdu! Penaltı pozisyonunu anlattı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor ile 2-2 berabere kalarak çok kritik bir kayıp yaşadı.

Fenerbahçe'de Livakovic suskunluğunu bozdu! Penaltı pozisyonunu anlattı

Galatasaray'ın kazandığı haftada takılan sarı-lacivertliler, ezeli rakibinin 4 puan gerisine düştü.

Fenerbahçe'de Livakovic suskunluğunu bozdu! Penaltı pozisyonunu anlattı

Karşılaşmada 2 defa öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayan Kanarya, sahadan 1 puanla ayrılarak şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.

Fenerbahçe'de Livakovic suskunluğunu bozdu! Penaltı pozisyonunu anlattı

Müsabakanın son anlarına 2-1 önde giren Fenerbahçe, duraklama dakikalarında Manaj'ın penaltısına engel olamayarak 1 puana razı oldu.

Fenerbahçe'de Livakovic suskunluğunu bozdu! Penaltı pozisyonunu anlattı

VAR UYARDI PENALTI GELDİ!
Kaleci Livakovic ile Manaj arasındaki pozisyon sonrası VAR hakemi Benjamin Brand, karşılaşmanın orta hakemi Cihan Aydın'ı uyardı.

Fenerbahçe'de Livakovic suskunluğunu bozdu! Penaltı pozisyonunu anlattı

Hırvat file bekçisinin bir teması olduğunu ifade eden Brand, pozisyonu incelemesi için Cihan Aydın'ı monitöre çağırdı.

Fenerbahçe'de Livakovic suskunluğunu bozdu! Penaltı pozisyonunu anlattı

VAR uyarısının ardından pozisyonu inceleyen Aydın, penaltı noktasını gösterdi.

Fenerbahçe'de Livakovic suskunluğunu bozdu! Penaltı pozisyonunu anlattı

LIVAKOVIC O POZİSYONU ANLATTI!
Fenerbahçe kalecisi Dominik Livakovic, VAR incelemesi sonrası penaltı kararı verilen pozisyonu anlattı.

Fenerbahçe'de Livakovic suskunluğunu bozdu! Penaltı pozisyonunu anlattı

"AYAĞIM YERDE SABiT"
"Pozisyonda herkes görüyor ki, kontrollü bir şekilde ayağımı açıyorum ve ayağım yerde sabit. Rakibin ayağını süpürmüyor, yerde temas ediyor.

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