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Avrupa basınında Fenerbahçe yankıları! 'Şampiyonluk hayali paramparça'

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı. Zirve yarışında Galatasaray'ın 4 puan gerisine düşen sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, eleştirilerin hedefinde. Alınan bu beraberlik sonrası Avrupa basını da Kanarya'nın şampiyonluk şansının azaldığını ifade etti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2024 Çarşamba 09:36
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Avrupa basınında Fenerbahçe yankıları! 'Şampiyonluk hayali paramparça'

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor ile 2-2 berabere kalarak zirve yarışında kritik bir kayıp yaşadı.

Avrupa basınında Fenerbahçe yankıları! 'Şampiyonluk hayali paramparça'

86 puana ulaşan sarı-lacivertliler, son 5 hafta kala lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düştü.

Avrupa basınında Fenerbahçe yankıları! 'Şampiyonluk hayali paramparça'

Sivasspor karşısında alınan bu beraberlik camiada şok etkisi yaratırken, teknik direktör İsmail Kartal eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

Avrupa basınında Fenerbahçe yankıları! 'Şampiyonluk hayali paramparça'

Deneyimli hoca, oyuna yaptığı müdahaleler ve oyuncu tercihleriyle taraftarların tepkisini çekti.

Avrupa basınında Fenerbahçe yankıları! 'Şampiyonluk hayali paramparça'

UEFA Konferans Ligi'nden elenen Kanarya'da Süper Lig'de zirve yarışından uzaklaşılması camianın moralini bozdu.

Avrupa basınında Fenerbahçe yankıları! 'Şampiyonluk hayali paramparça'

Sivasspor beraberliği sonrası Avrupa basını da Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansının azaldığını yazdı.

Avrupa basınında Fenerbahçe yankıları! 'Şampiyonluk hayali paramparça'

Alman basını, Fenerbahçe'nin Sivasspor karşısında yaşadığı kayıpla şampiyonluk yarışında ağır yara aldığını yazdı.

Avrupa basınında Fenerbahçe yankıları! 'Şampiyonluk hayali paramparça'

Haberde; "Fenerbahçe'nin şampiyonluk hayali paramparça oldu" denildi.

Avrupa basınında Fenerbahçe yankıları! 'Şampiyonluk hayali paramparça'

Portekiz basınından A Bola da "Fenerbahçe berabere kaldı, Galatasaray gülümsüyor" ifadesini kullandı.

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