Avrupa basınında Fenerbahçe yankıları! 'Şampiyonluk hayali paramparça'
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı. Zirve yarışında Galatasaray'ın 4 puan gerisine düşen sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, eleştirilerin hedefinde. Alınan bu beraberlik sonrası Avrupa basını da Kanarya'nın şampiyonluk şansının azaldığını ifade etti. İşte detaylar...
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Sivasspor karşısında alınan bu beraberlik camiada şok etkisi yaratırken, teknik direktör İsmail Kartal eleştiri oklarının hedefi haline geldi.
Deneyimli hoca, oyuna yaptığı müdahaleler ve oyuncu tercihleriyle taraftarların tepkisini çekti.
UEFA Konferans Ligi'nden elenen Kanarya'da Süper Lig'de zirve yarışından uzaklaşılması camianın moralini bozdu.
Sivasspor beraberliği sonrası Avrupa basını da Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansının azaldığını yazdı.
Alman basını, Fenerbahçe'nin Sivasspor karşısında yaşadığı kayıpla şampiyonluk yarışında ağır yara aldığını yazdı.
Haberde; "Fenerbahçe'nin şampiyonluk hayali paramparça oldu" denildi.
Portekiz basınından A Bola da "Fenerbahçe berabere kaldı, Galatasaray gülümsüyor" ifadesini kullandı.
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