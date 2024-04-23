Penaltı kararı doğru mu? Fırat Aydınus EMS Yapı Sivasspor - Fenerbahçe maçını yorumladı
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında büyük yara aldı. Maçın son dakikasında verilen penaltı kararı büyük tartışmalara neden olurken eski FIFA hakemi Fırat Aydınus penaltı pozisyonunu yorumladı.
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FIRAT AYDINUS: SKANDAL KARAR
Kesinlikle 'skandal' denilen kararlar konusunda VAR'ın müdahil olması gerekirken, VAR skandal bir karara imza atarak Cihan Aydın'ı bu pozisyonda izlemeye davet etti.
Eğer maçın hakemi, bunu sahada devam ettirdiği gibi penaltı olarak değerlendirse 'hakem böyle gördü' denilebilirdi. Ama gerek Djiku'nun gerekse Livakovic'in içinde olduğu pozisyonda VAR'ın hakemi monitöre çağırıp izletmesini gerektirecek bir pozisyon değil.
Skandal bir hakem hatası değildi. Dolayısıyla Alman VAR, Türk işi VAR hakemliği yaptı ve Benjamin Brand oldu Bünyamin Brand.
KARARI SAHADAKİ HAKEM VERMELİYDİ
Djiku'nun Manaj'ın teması oyuncununu sağlıklı bir vuruş şapmasını engelliyor mu? Livakovic'in pozisyonunda oyuncunun ayağı yerde ve kontrolsüz bir geliş yok.
Manaj zaten yere doğru eğilmiş ve ikinci bir hamleyi yapma şansını engelliyor mu?
Livakovic'in hamlesi de onu engelleyecek bir hamle mi, değil mi? Buradaki temasların şiddetini VAR belirleyemez.
Dolayısıyla bu soruların cevapları, 'sana göre, bana göre' olarak değiştiği için kamuoyunda, sahadaki hakemin karar vermesi gereken bir pozisyon.
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