Haberler Fenerbahçe Penaltı kararı doğru mu? Fırat Aydınus EMS Yapı Sivasspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

Penaltı kararı doğru mu? Fırat Aydınus EMS Yapı Sivasspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında büyük yara aldı. Maçın son dakikasında verilen penaltı kararı büyük tartışmalara neden olurken eski FIFA hakemi Fırat Aydınus penaltı pozisyonunu yorumladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2024 Salı 10:05
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Penaltı kararı doğru mu? Fırat Aydınus EMS Yapı Sivasspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasının kapanış mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda EMS Yapı Sivasspor'a konuk oldu. Gol düellosuna sahne olan karşılaşma 2-2 beraberlikle noktalandı.

Penaltı kararı doğru mu? Fırat Aydınus EMS Yapı Sivasspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

Şampiyonluk yarışında 2 puanda bırakan sarı lacivertliler lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düştü.

Penaltı kararı doğru mu? Fırat Aydınus EMS Yapı Sivasspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

Maçın son dakikasında Sivasspor lehine verilen penaltı kararı büyük tartışmalara neden olurken eski FIFA hakemi Fırat Aydınus pozisyonu yorumladı.

Penaltı kararı doğru mu? Fırat Aydınus EMS Yapı Sivasspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

FIRAT AYDINUS: SKANDAL KARAR

Kesinlikle 'skandal' denilen kararlar konusunda VAR'ın müdahil olması gerekirken, VAR skandal bir karara imza atarak Cihan Aydın'ı bu pozisyonda izlemeye davet etti.

Penaltı kararı doğru mu? Fırat Aydınus EMS Yapı Sivasspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

Eğer maçın hakemi, bunu sahada devam ettirdiği gibi penaltı olarak değerlendirse 'hakem böyle gördü' denilebilirdi. Ama gerek Djiku'nun gerekse Livakovic'in içinde olduğu pozisyonda VAR'ın hakemi monitöre çağırıp izletmesini gerektirecek bir pozisyon değil.

Penaltı kararı doğru mu? Fırat Aydınus EMS Yapı Sivasspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

Skandal bir hakem hatası değildi. Dolayısıyla Alman VAR, Türk işi VAR hakemliği yaptı ve Benjamin Brand oldu Bünyamin Brand.

Penaltı kararı doğru mu? Fırat Aydınus EMS Yapı Sivasspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

KARARI SAHADAKİ HAKEM VERMELİYDİ

Djiku'nun Manaj'ın teması oyuncununu sağlıklı bir vuruş şapmasını engelliyor mu? Livakovic'in pozisyonunda oyuncunun ayağı yerde ve kontrolsüz bir geliş yok.

Penaltı kararı doğru mu? Fırat Aydınus EMS Yapı Sivasspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

Manaj zaten yere doğru eğilmiş ve ikinci bir hamleyi yapma şansını engelliyor mu?

Penaltı kararı doğru mu? Fırat Aydınus EMS Yapı Sivasspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

Livakovic'in hamlesi de onu engelleyecek bir hamle mi, değil mi? Buradaki temasların şiddetini VAR belirleyemez.

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