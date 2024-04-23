Penaltı kararı doğru mu? Fırat Aydınus EMS Yapı Sivasspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

FIRAT AYDINUS: SKANDAL KARAR Kesinlikle 'skandal' denilen kararlar konusunda VAR'ın müdahil olması gerekirken, VAR skandal bir karara imza atarak Cihan Aydın'ı bu pozisyonda izlemeye davet etti.

Eğer maçın hakemi, bunu sahada devam ettirdiği gibi penaltı olarak değerlendirse 'hakem böyle gördü' denilebilirdi. Ama gerek Djiku'nun gerekse Livakovic'in içinde olduğu pozisyonda VAR'ın hakemi monitöre çağırıp izletmesini gerektirecek bir pozisyon değil.