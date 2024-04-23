FENERBAHÇE HABERİ: Batshuayi'ye flaş talip! Menajeriyle görüşüldü
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, bu sezon sonradan girdiği maçlarda attığı gollerle takıma önemli katkı verdi. Dikkat çeken bir performans sergileyen yıldız oyuncunun takımdaki geleceği merak ediliyor. Son durumu belirsiz durumdaki Batshuayi'ye İngiltere'den flaş bir talip çıktı. Ada ekibinin, 30 yaşındaki futbolcunun menajeriyle transfer görüşmesi gerçekleştirdiği öne sürüldü. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Mevcut oyuncularla ilgili kararlar almaya başlayan Fenerbahçe'de birçok ayrılığın yaşanması bekleniyor.
Transfer listesini de oluşturan kurmaylar, sezonun sona ermesiyle temaslarını sıklaştıracak.
Takımdaki geleceği merak konusu olan isimlerden biri olan Michy Batshuayi hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.
LEEDS UNITED TALİP OLDU!
Son durumu belirsiz olan Belçikalı forvete, İngiltere'den Leeds United talip oldu.
MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ
Ada basınında çıkan habere göre; Batshuayi'nin menajeri, İngiliz ekibiyle bir görüşme gerçekleştirdi ve şartları sundu.
Yıldız oyuncunun, Leeds United'dan haftalık 82 bin pound maaş istediği belirtildi.
FENERBAHÇE DE HAREKETE GEÇTİ
Fenerbahçe yönetimi de bu sezon başarılı bir performans sergileyen Batshuayi'yi bırakmak istemiyor.
Yeni sezon hedefleri doğrultusunda deneyimli forveti kadroda tutmak isteyen sarı lacivertliler, Batshuayi ile yeni sözleşme görüşmelerinde bulunmak için masaya oturacak.
Sarı lacivertli formayla bu sezon tüm kulvarlarda 39 maçta süre alan Batshuayi, 22 gol attı ve 3 kez de gol pası verdi.
DİĞER