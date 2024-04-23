Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Batshuayi'ye flaş talip! Menajeriyle görüşüldü

FENERBAHÇE HABERİ: Batshuayi'ye flaş talip! Menajeriyle görüşüldü

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, bu sezon sonradan girdiği maçlarda attığı gollerle takıma önemli katkı verdi. Dikkat çeken bir performans sergileyen yıldız oyuncunun takımdaki geleceği merak ediliyor. Son durumu belirsiz durumdaki Batshuayi'ye İngiltere'den flaş bir talip çıktı. Ada ekibinin, 30 yaşındaki futbolcunun menajeriyle transfer görüşmesi gerçekleştirdiği öne sürüldü. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2024 Salı 15:39
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FENERBAHÇE HABERİ: Batshuayi'ye flaş talip! Menajeriyle görüşüldü

Son olarak Süper Lig'de Sivasspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de camia oldukça moralsiz.

FENERBAHÇE HABERİ: Batshuayi'ye flaş talip! Menajeriyle görüşüldü

Lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düşen sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında ciddi bir yara aldı.

FENERBAHÇE HABERİ: Batshuayi'ye flaş talip! Menajeriyle görüşüldü

Kalan haftalarda şansını son ana kadar zorlayacak olan Kanarya'da bir yandan da gelecek sezonun planlaması yapılıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Batshuayi'ye flaş talip! Menajeriyle görüşüldü

Mevcut oyuncularla ilgili kararlar almaya başlayan Fenerbahçe'de birçok ayrılığın yaşanması bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Batshuayi'ye flaş talip! Menajeriyle görüşüldü

Transfer listesini de oluşturan kurmaylar, sezonun sona ermesiyle temaslarını sıklaştıracak.

FENERBAHÇE HABERİ: Batshuayi'ye flaş talip! Menajeriyle görüşüldü

Takımdaki geleceği merak konusu olan isimlerden biri olan Michy Batshuayi hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Batshuayi'ye flaş talip! Menajeriyle görüşüldü

LEEDS UNITED TALİP OLDU!
Son durumu belirsiz olan Belçikalı forvete, İngiltere'den Leeds United talip oldu.

FENERBAHÇE HABERİ: Batshuayi'ye flaş talip! Menajeriyle görüşüldü

MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ
Ada basınında çıkan habere göre; Batshuayi'nin menajeri, İngiliz ekibiyle bir görüşme gerçekleştirdi ve şartları sundu.

FENERBAHÇE HABERİ: Batshuayi'ye flaş talip! Menajeriyle görüşüldü

Yıldız oyuncunun, Leeds United'dan haftalık 82 bin pound maaş istediği belirtildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Batshuayi'ye flaş talip! Menajeriyle görüşüldü

FENERBAHÇE DE HAREKETE GEÇTİ
Fenerbahçe yönetimi de bu sezon başarılı bir performans sergileyen Batshuayi'yi bırakmak istemiyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Batshuayi'ye flaş talip! Menajeriyle görüşüldü

Yeni sezon hedefleri doğrultusunda deneyimli forveti kadroda tutmak isteyen sarı lacivertliler, Batshuayi ile yeni sözleşme görüşmelerinde bulunmak için masaya oturacak.

FENERBAHÇE HABERİ: Batshuayi'ye flaş talip! Menajeriyle görüşüldü

Sarı lacivertli formayla bu sezon tüm kulvarlarda 39 maçta süre alan Batshuayi, 22 gol attı ve 3 kez de gol pası verdi.

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