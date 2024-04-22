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Fenerbahçe'de tek hedef 3 puan! İşte İsmail Kartal'ın ilk 11'i

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında zorlu maçta EMS Yapı Sivasspor'un konuğu olacak. Kanarya'da tek hedef bu maçtan 3 puanla ayrılmak. Mücadele öncesi karşılaşmanın ilk 11'leri ise merak ediliyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2024 Pazartesi 06:50
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Fenerbahçe'de tek hedef 3 puan! İşte İsmail Kartal'ın ilk 11'i

Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın ardından Konferans Ligi'ne de veda ederek taraftarlarını kahreden Fenerbahçe, Süper Lig'de bugün 33'üncü haftanın kapanış maçında Sivasspor'a konuk oluyor. 4 hedeften üçünü kaybeden ve elinde bir tek lig şampiyonluğu kalan sarı-lacivertliler, bugün zorlu deplasmandan üç puanla dönerek, hem moral bulmak hem de kalan 5 haftada yarışa devam etmek istiyor. İsmail Kartal, tüm planlarını galibiyet üzerine yaptı.

BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ

Camianın ve taraftarların gönlünü almak için ligi şampiyon tamamlamaktan başka çaresi kalmayan Fenerbahçe'de futbolcular da kenetlenmiş durumda. Sivasspor'u evinde farklı mağlup ederek sarı-lacivertli renklere gönül verenlerin yüzünü biraz da olsa güldürmek isteyen futbolcular, dünkü idman öncesinde galibiyet yemini etti. Teknik Direktör İsmail Kartal da öğrencilerine seslenerek "Tek amacımız ligi kazanmak. Bunu birlikte başaracağız" dedi.

7'YE 4 ÜSTÜN

Fenerbahçe'nin, deplasmanda Sivasspor ile yaptığı lig maçlarında üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında Sivas'ta oynanan 17 maçın 7'sini sarı-lacivertli ekip, 4'ünü ise ev sahibi takım kazanırken, 6 müsabaka berabere sonuçlandı. Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda 31 gol atarken, kalesinde 25 gol gördü.

KADRODA 4 EKSİK VAR

Fenerbahçe'de menisküs ameliyatı olan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra Leonardo Bonucci, Serdar Aziz ve Miha Zajc Sivasspor maçının kadrosuna alınmadı. Olympiakos maçında ağrıları artan Rodrigo Becao, kafidede kendine yer buldu ancak oynaması beklenmiyor.

7 OYUNCU SINIRDA

Fenerbahçe'de Sivasspor maçı öncesinde 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Becao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Edin Dzeko ve Michy Batshuayi, Sivasspor karşısında kart görmeleri durumunda ligin 34'üncü haftasında Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecekler.

DIŞARDA KAYBETMİYOR

Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda gösterdiği performansla parmak ısırtıyor... 16 dış saha maçına çıkan sarı- lacivertliler, bu karşılaşmalarda 15 galibiyet ve 1 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. Fenerbahçe, lig tarihinde üst üste 10 deplasman maçı kazanan ilk takım olma başarısını da göstermişti.

İSMAİL KARTAL, SİVAS'A YENİLMİYOR

İsmail Kartal, sarı-lacivertli takımla Sivasspor'a karşı hiç mağlubiyet yüzü görmedi. Kartal, 2014-2015 sezonunda Fenerbahçe'nin başındayken Sivasspor'u iç sahada 4-1, deplasmanda ise 3-2 mağlup etmişti. 2021-2022 sezonunda ise Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile 1-1 berabere kalmıştı. Bu sezonun ilk yarısında maçı da F.Bahçe 4-1 kazanmıştı.

İŞTE SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Sivasspor: Nikolic, Murat, Appindangoye, Camara, Uğur, Poungouras, Bartuğ, Charisis, Koita, Menig, Manaj

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko

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