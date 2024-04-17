TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Samet Akaydin piyangosu! İşte kasaya girecek rakam

"30 yaşındaki oyuncu ilk günlerinde hayal kırıklığı yarattı. Ancak, şimdi tamamen farklı bir yüz gösteriyor. Lamia'ya karşı oynadığı maç bir kriter değil. Ancak AEK karşısında mükemmel bir not aldı. Genel olarak, playofflarda oldukça iyiydi. Kulüp şu anda duble yapmak istiyor ve elde edilecek başarılara göre gelecek sezonun planlaması yapılacak."