Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Samet Akaydin piyangosu! İşte kasaya girecek rakam

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Samet Akaydin piyangosu! İşte kasaya girecek rakam

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla tartışma konusu olan Samet Akaydin, ara transfer döneminde Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos'a transfer olmuştu. Tecrübeli teknik adamın milli stoper için olumlu rapor verdiği öğrenilirken, Yunan ekibinin Samet Akaydin'in bonservisi için sarı-lacivertlilere ödeyeceği rakam da ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2024 Çarşamba 10:57
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Samet Akaydin piyangosu! İşte kasaya girecek rakam

Hem yaz hem de kış transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkatleri çeken Fenerbahçe, yaptığı takviyelerle birlikte çok sayıda futbolcusuyla da yollarını ayırmıştı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Samet Akaydin piyangosu! İşte kasaya girecek rakam

Sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılan isimlerden biri de Samet Akaydin oldu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Samet Akaydin piyangosu! İşte kasaya girecek rakam

Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Adana Demirspor'dan transfer edilen ancak performansıyla beklentilerin altında kalan milli futbolcu, geçtiğimiz ocak ayında Panathinaikos'a kiralandı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Samet Akaydin piyangosu! İşte kasaya girecek rakam

Fatih Terim'in Panathinaikos teknik direktörü olmasının ardından Yunan ekibinin Fenerbahçe'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Samet Akaydin için son karar verildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Samet Akaydin piyangosu! İşte kasaya girecek rakam

Yunan basını milli futbolcunun satın alma opsiyonundaki şartları da duyurdu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Samet Akaydin piyangosu! İşte kasaya girecek rakam

Panathinaikos'ta teknik direktörlüğe getirilen Fatih Terim öncelikli olarak stoper hattını güçlendirmek istedi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Samet Akaydin piyangosu! İşte kasaya girecek rakam

Bu doğrultuda Panathinaikos, Bahia'dan Vitor Hugo ve Fenerbahçe'den Samet Akaydin'i satın alma opsiyonuyla kiraladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Samet Akaydin piyangosu! İşte kasaya girecek rakam

Fenerbahçe'de süre bulmakta zorlanan Samet Akaydin, Panathinaikos'ta Fatih Terim'in vazgeçilmezlerinden oldu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Samet Akaydin piyangosu! İşte kasaya girecek rakam

Milli futbolcu Yunan ekibinde tüm kulvarlarda 13 maçta 860 dakika sahada yer aldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Samet Akaydin piyangosu! İşte kasaya girecek rakam

Panathinaikos'taki ilk döneminde büyük eleştiri toplayan Samet Akaydin özellikle şampiyonluk turunda gösterdiği performansla büyük beğeni topladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Samet Akaydin piyangosu! İşte kasaya girecek rakam

A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella'nın vazgeçilmezleri arasında yer alan Samet Akaydin, Panathinaikos'ta artan performansını devam ettirmek ve A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosunda yer almak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Samet Akaydin piyangosu! İşte kasaya girecek rakam

Montella da Adana Demirspor'dan öğrencisi Samet Akaydin'i Almanya'da düzenlenecek turnuvanın kadrosuna dahil etmeyi planlıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Samet Akaydin piyangosu! İşte kasaya girecek rakam

Sezon ortasında Fenerbahçe'den satın alma opsiyonuyla Panathinaikos'a kiralanan Samet Akaydin için karar verildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Samet Akaydin piyangosu! İşte kasaya girecek rakam

TERİM'DEN OLUMLU RAPOR

Yunanistan'dan Sportime'da yer alan habere ve Milliyet'in derlediği habere göre, Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, Samet Akaydin'in takımda kalması yönünde yönetime rapor sundu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Samet Akaydin piyangosu! İşte kasaya girecek rakam

Haberde Terim'in yönetimle yaptığı toplantıda milli futbolcuyu takımın önemli parçalarından biri olarak gördüğünü ve en kötü ihtimalle yedek kulübesinde bulunabileceğini belirtti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Samet Akaydin piyangosu! İşte kasaya girecek rakam

Haberde Samet Akaydin için "30 yaşındaki oyuncu ilk günlerinde hayal kırıklığı yarattı. Ancak, şimdi tamamen farklı bir yüz gösteriyor. Lamia'ya karşı oynadığı maç bir kriter değil. Ancak AEK karşısında mükemmel bir not aldı. Genel olarak, playofflarda oldukça iyiydi. Kulüp şu anda duble yapmak istiyor ve elde edilecek başarılara göre gelecek sezonun planlaması yapılacak." denildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Samet Akaydin piyangosu! İşte kasaya girecek rakam

Sportime'da yer alan haberde Fatih Terim'in görevine devam etmesi durumunda Samet Akaydin'in kariyerine Panathinaikos'ta devam edebileceği aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Samet Akaydin piyangosu! İşte kasaya girecek rakam

Bahia'dan kiralanan Vitor Hugo ile Bart Schenkeveld'in Fatih Terim'in planlarında yer almadığı belirtildi. Yunan ekibinin Jedvaj için hamle yapabileceği ve savunma rotasyonunda Terim'in Samet Akaydin'i de gelecek sezon takımda tutabileceği öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Samet Akaydin piyangosu! İşte kasaya girecek rakam

4 MİLYON EURO ÖDENECEK

Haberde Panathinaikos ve Fenerbahçe arasında yapılan anlaşmaya göre Samet Akaydin'in bonservisinin alınması durumunda Yunan ekibi sarı-lacivertlilere 4 milyon Euro'luk bir ödeme yapacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Samet Akaydin piyangosu! İşte kasaya girecek rakam

Tüm bu gelişmelerin Panathinaikos'un kupa ve ligi zirvede bitirmesiyle doğru orantıda olduğu ve sezon sonunda görüşmelerin başlayabileceği aktarıldı.

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